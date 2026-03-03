Eğitim Sendikalarından Fatma Nur Çelik için Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Sendikalarından Fatma Nur Çelik için Eylem

03.03.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenci tarafından öldürülen öğretmen için sendikalar, Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto yaptı.

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Eğitim sendikaları, İstanbul'da öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Eğer okulun kapısına güvenlik koymuyorsan, sosyal hizmet desteğini sağlamıyorsan, öğretmenlerin tuttuğu raporların gereğini yapmıyorsan bu ölümün sorumlusu sizsiniz" diye tepki gösterdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da "Yaşananların birinci derecede sorumlusu AKP iktidarı ve onun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" dedi.

Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Öğretmen Sendikası, Anadolu Eğitim Sendikası, Tüm Öğretmenler Sendikası ve Türk Eğitim Sendikası üyeleri, İstanbul'da bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için iş bırakma eylemi öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Eğitim sendikalarının eylemine, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Ankara Milletvekili Aliye Ayşe Timisi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım da destek verdi.

"Okullarda şiddete dur de! Artık yeter!" pankartı taşıyan gruptakiler, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "İş yerinde ölmek istemiyoruz", "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı."

Irmak: "Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur"

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ailesine ve öğrencilerine başsağlığı dileyerek, şunları söyledi:

"Bu saldırı asla münferit bir saldırı değildir. Okullarda artan şiddet vakaları uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarıları dikkate almayarak kalıcı ve önleyici politikaları hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu olayın birinci derecede sorumlusudur. Somut ve kalıcı adımlar atılmadığı için şiddet ortamı giderek derinleşmiştir. Bu okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebiliyorsa, bu durum güvenlik mekanizmalarının yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi biçimde gözden geçirilmelidir. Şiddetin zemini yalnızca bireysel bir öfke değildir. Medyada, siyasette ve bürokraside giderek meşrulaştırılan sert ve kutuplaştırıcı dil; eğitim emekçilerini hedef gösteren, itibarsızlaştıran ve yalnızlaştıran söylemler bu iklimi beslemektedir. Okullar ideolojik yönlendirmelerin, denetimsiz faaliyetlerin ya da pedagojik karşılığı olmayan uygulamaların alanı değildir, olamaz. Bütün bu yaşananların birinci derecede sorumlusu AKP iktidarı ve onun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Peki, bu sorumluluk koltuğunda oturan bakanın bu sorunları çözeceğine dair umudumuz var mı? Onlarca, yüzlerce şiddet olayı yaşandı. Hangisi önlendi? ya da önlenmesi için hangi irade gösterildi? 17 MESEM öğrencisi, gencecik çocuklar bu uygulamalarda can verdi. Hiç duydunuz mu bakanın bu ölümlere dair bir sözünü ya da yüzünde bir keder gördünüz mü? Bakın, daha dün neredeyse aynı saatlerde Adana Bekir Hanife Akata İlkokulu'nda bir velinin lise çağındaki çocuğu, başka bir veliyi kalbinden ve karnından bıçakladı. Ağır yaralı; belki şu saatlerde hayatını da kaybetmiş olabilir. Bu şekilde onlarca şiddet olayı yaşanıyor. Sadece basına yansıyanlar toplumun gündeminde yer alabiliyor."

Irmak: "Güvenli olmayan bir okulda sağlıklı bir eğitim süreci yürütülemez"

Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, okul güvenliği konusunda, bütünlüklü, bilimsel, katılımcı bir politikanın derhal hayata geçirilmesini, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirmesini, her okulda yeteri kadar, yeteri sayıda uzman personel görevlendirilmesini istedi. Başkan Irmak, "Sayın Bakan, okullara gönderdiğiniz imamların bu işleri önleyemediğini artık zihninize, beyninize yerleştirirseniz iyi edersiniz" dedi.

Öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasını isteyen Kemal Irmak, şöyle devam etti:

"İhmali bulunanlar, ki bunların başında bakan Yusuf Tekin gelmektedir, tüm sorumlular hesap vermelidir. Gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için bu acının üzeri örtülmemeli. Eğitim emekçileri olarak güvenli bir çalışma ortamını talep ediyoruz. Bu talep bir ayrıcalık değil, en temel haktır. Güvenli olmayan bir okulda sağlıklı bir eğitim süreci yürütülemez. Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunmaya hep beraber devam edeceğiz. Yitirdiğimiz meslektaşımızın anısı önünde saygıyla bir kez daha eğiliyor. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi burada ifade ediyoruz."

Özbay: "Erdem göster, sorumluluk üstlen ve istifa et"

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay da açıklama yaptıkları yerdeki polis barikatlarına tepki göstererek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Bu barikatları buraya kuracağınıza, güvensiz hale gelen okullara sahip çıksanız, hastanelere sahip çıksanız. Sayın Bakan, senin sorumluluğunda olan bir okulda, öğrencilerinin gözü önünde bir öğretmen öldürüldü. Senin kapının önüne bu ülkenin eğitim emekçileri yaklaştırılmazken, gerekli güvenlik tedbirlerine neden aynı hassasiyet gösterilmiyor?" diye sordu. Özbay, şunları söyledi:

"Söylesene kamuoyuna, var mı tek bir okulunda, tek bir okulunda kamunun istihdam ettiği güvenlik personeli? Tek bir okulda var mı? Bugün okulların kapısında gördüğünüz bazı güvenlik personellerinin durumunu da en iyi sen biliyorsun. Okul aile birliklerinden verilen parayla orada duruyorlar. Yani kapıda tek bir kadrolu güvenlik yok. Tek bir kontrol mekanizması yok. Okulda rehberlik hizmetini yapacak rehber öğretmen sayısı ile öğrenci sayısı gerçekten işin gerektirdiği orantıda değil. Tespit edilen risklere yönelik bir sosyal hizmet destek ağı yok. Şimdi gerçekten bunca insanın, bir öğretmen öldürüldüğünde bunun münferit bir olay olduğuna, tek bir faili olduğuna inanmamızı mı istiyorsunuz? İnanmıyoruz. Çok net söylüyoruz, eğer alışveriş merkezlerini koruyor, okulu koruyamıyorsan, kendi makamına çelik barikatlar kurduruyor ama okulda öğretmene, çocuğa sahip çıkmıyorsan, hani dedin ya erdem, değer, saygı diye, erdem göster, sorumluluk üstlen ve istifa et."

Özbay: "Öğretmenimiz göz göre göre öldürüldü ve bunun sorumlusu çok net bir şekilde sizsiniz"

Okullarda çocuklarımızın açlığına ve yoksulluğuna şahitlik ediyoruz. Ailelerinin yaşadığı yoksulluk nedeniyle ortaya çıkan psikolojik sorunlara şahitlik ediyoruz. Çocuğun gelecek umudu kalmadığı için okul ortamında akranlarıyla ve öğretmenleriyle yaşadığı sorunlara şahitlik ediyoruz. Diyoruz ki asıl bu sorunları ortadan kaldırmaya kafa yormak gerekirken, bununla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmediğini biliyoruz. Sayın Bakan, okullara güvenlik görevlisi koymamışsın. Temizlik görevlisi koymadın. Yemek vermedin ama biliyoruz ki en son İstanbul'da yaşanan olayda rehber öğretmenlerimizin tutanakları var, tespitleri var, öğretmenimizin uyarısı var. Öğretmenimiz göz göre göre öldürüldü ve bunun sorumlusu çok net bir şekilde sizsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyorsan, senin kapında güvenlik varsa bu ülkenin çocuklarının kapısında da güvenlik olacak. İcazet aldığın Cumhurbaşkanına da diyeceksin ki okullar, en güvenli olması gereken yerler artık güvenli değil. Çocuklar ölüyor, öğretmenler ölüyor. Eğer okulun kapısına güvenlik koymuyorsan, sosyal hizmet desteğini sağlamıyorsan, öğretmenlerin tuttuğu raporların gereğini yapmıyorsan bu ölümün sorumlusu sizsiniz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sendikalarından Fatma Nur Çelik için Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?
İran’da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
İspanya bu iddiaları konuşuyor Ademola Lookman’a taciz suçlaması İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz
Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:50:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Eğitim Sendikalarından Fatma Nur Çelik için Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.