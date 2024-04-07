Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi'nde Söyleşiye Katıldı - Son Dakika
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Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi'nde Söyleşiye Katıldı

Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi\'nde Söyleşiye Katıldı

Eğitimci yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi'nin düzenlediği 'Söz Meclisten İçeri' söyleşilerine katıldı. Gülcemal, duygularla insanlara ulaşmanın önemini vurgulayarak hikaye anlatıcılığına nasıl başladığını anlattı. Ayrıca, Gazze'deki saldırılar ve İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve Filistin konusunun bir insanlık meselesi olduğunu vurguladı.

07.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Eğitimci yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi'nin düzenlediği "Söz Meclisten İçeri" söyleşilerine katıldı.

Ramazan dolayısıyla Üsküdar'daki Marmara Kıraathanesi'nde Ebubekir Yılmaztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gülcemal, insanlara duygu ile ulaşmanın çok daha kıymetli ve etkili olduğunu söyledi.

Hikaye anlatıcılığına nasıl başladığına değinen Gülcemal, "Bu, hem benim kanımda dolaşan tiyatro aşkını tatmin edebilecek bir şey hem de şu kimlikle yaparsam pek çok kişinin kalbine ulaşabileceğim bir şey. Çünkü efsunluyorsun adeta hikaye anlatımı esnasında." dedi.

"Gazze bir insanlık meselesidir"

Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Gülcemal, "Biz Gazze için aktivistlik yaparken, Filistin için hak ararken burada gerçekten niyetimiz Gazze ve Filistin mi ve karşımızda gördüğümüz herkesin niyeti gerçekten Gazze ve Filistin mi bundan emin olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Gülcemal, Gazze konusunda özeleştiri yapılması gerektiğini, Filistin hakkında bilincin zayıf olduğunu ve Gazze'nin ırk ayırmaksızın bir insanlık meselesi olduğunu kaydetti.

Filistin konusunun bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Gülcemal, "Filistin bir turnusol kağıdıdır. İnsanlığı gösteren bir şeydir bizim için. Kendimizi geliştirip, birbirimizi yemeyi bırakıp birbirimizi sahiden sevmemiz lazım. Birbirimizle uğraşmaktan başkalarıyla uğraşamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi'nde Söyleşiye Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, Marmara Kıraathanesi'nde Söyleşiye Katıldı - Son Dakika
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