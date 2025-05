Eğitimle Barış İnşası Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyada barış inşa edilecekse bunun yolunun, eğitim ve öğretim sisteminden geçtiğini söyledi.

Tekin, Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımla düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nun ardından AA'ya ve TRT'ye özel açıklamalarda bulundu.

Londra'daki etkinliğin dünyadaki en yoğun katılımlı eğitim forumlarından biri olduğunu belirten Yusuf Tekin, forumda eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı, bundan sonraki süreçte yapılması ve önlenmesi gerekenlerle ilgili atılması planlanan adımların ele alındığını ifade etti.

"Dünyada herkes artık bilgi vermek değil, bilgiyi beceriye dönüştürmek üzere bir eğitim felsefesine geçiş yapıyor." diyen Bakan Tekin, 2024-2025 dönemiyle birlikte Türkiye'de de beceri odaklı bir eğitime geçiş yapıldığını anlattı.

Forumda başta yapay zeka olmak üzere, yeni teknolojilerin kullanımıyla ilgili örneklerin konuşulduğunu aktaran Tekin, "Eğitimde inovasyon kültürünü geliştiren stratejiler ve değişimler nelerdir?" başlıklı bir konuşma yaptığı oturumda, diğer konuşmacı bakanların da kendi ülkelerinden örnekler paylaştığını kaydetti.

Tekin, konuşmasında, Türkiye'de teknolojinin eğitimde kullanımıyla ilgili gelinen noktayı anlattığını belirterek yapay zekanın kullanımıyla ilgili gelecek dönemde yapılması gerekenlere değindiğini vurguladı.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben konuşmamda bunları anlattıktan sonra bir de şöyle bir hususa dikkati çektim. Bu tür toplantılar artık sanki asıl maksadımızı unuttuğumuz toplantılar haline dönüştü. Çok teknik konular tartışıyoruz, teknoloji konuları tartışıyoruz ama şunu unutmamamız gerekiyor, bugün dünyada insan hakları ihlalleri varsa, bugün dünyada savaşlar, çatışmalar, barışı tehdit eden hususlar varsa bunun müsebbibi de eğitim-öğretim sisteminden yetişen çocuklar ve gençler. Dolayısıyla yeni dönemde eğer dünya barışını inşa edeceksek Atatürk'ün söylediği gibi yurtta ve dünyada barışı inşa edecek bir kuşak yetiştireceksek bunun yolu eğitim-öğretim sisteminden geçiyor."

Bu hususun atlanmaması gerektiğine işaret eden Tekin, bu kapsamda yapılan müfredat çalışmaları ve eğitimde paradigma değişikliklerine de konuşmasında değindiğini anlattı.

Yusuf Tekin, "İyi insan, huzurlu ve barış içinde yaşayan bir toplum, barış içinde yaşayan bir dünya meydana getirmek için üstümüze düşenleri yapmamız gerektiğinin altını çizdim." diye konuştu.

Dünyadaki gelişmelere de işaret ettiğini anlatan Tekin "Dünyada bu anlamda, bu süreçten kaynaklanan soykırımlara, özellikle İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dikkati çektim. Her gün yeni bir çatışmaya uyanma riskimizden bahsettim. Daha geçtiğimiz hafta Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışma yeni bir dünya savaşına bizi taşıyacak mı endişeleriyle yattık, kalktık. Dünyanın her tarafında bu tür hususlar oluyor." dedi.

Tekin, yeni paradigmalar inşa edilirken barışı ve insan haklarının ıskalanmaması gerektiğine vurgu yaptı.