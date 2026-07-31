Ehliyetini aldığı gün hayatının şokunu yaşadı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil ehliyetini aldığı gün drone denetimine takılan aday sürücü, yaya geçidinde yayaya yol vermeyince yakayı ele verdi. Daha önceki ihlalleri nedeniyle ceza puanı dolan sürücünün ehliyeti aynı gün iptal edildi.

DRONE DENETİMİNE TAKILDI

Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimi sırasında bir ihlal tespit edildi. Yaya geçidini kullanmak isteyen yayaya geçiş hakkı tanımayan otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü Poyraz S.'ye yaya geçidi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

ESKİ CEZA PUANLARI SONUNU GETİRDİ

Yapılan incelemelerde Poyraz S.'nin otomobil ehliyetini henüz birkaç saat önce aldığı ve aday sürücü statüsünde olduğu belirlendi. Ancak sürücünün daha önceden motosiklet ehliyetinin bulunduğu ve geçmişteki trafik ihlalleri nedeniyle ceza puanının sınır olan 25'e kadar düştüğü ortaya çıktı. Yeni kesilen cezeyla birlikte kalan tüm ceza puanları silinen Poyraz S.'nin aday sürücülük hakkı ve ehliyeti kanun gereği tamamen iptal edildi.

"DAHA YENİ 40 BİN LİRA VERDİM" DİYEREK İSYAN ETTİ

Ehliyetini aldığı gün kaybetmenin şokunu yaşayan genç sürücü Poyraz S., yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi: "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli'ye geldim, ilk cezamı yedim. Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim..."

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetsiz kalan sürücünün aracı, olay yerine çağrılan başka bir sürücüye teslim edildi.