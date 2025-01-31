Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim A. (22), otomobiliyle sokakta dakikalarca drift attı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ehliyetsiz sürücüye toplam 65 bin 99 TL ceza kesilirken, aracı da 2 ay trafikten menedildi.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 5'inci Metal Sokak'ta İbrahim A., 41 ARY 298 plakalı otomobiliyle, dakikalarca drift attı. Arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anların sosyal medya hesaplarında yayınlanmasıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 'Drift atma' suçundan 46 bin 393 TL, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan ise 18 bin 706 TL olmak üzere toplam 65 bin 99 TL cezai işlem uyguladı. Araç ise 2 ay trafikten menedildi.