Ehliyetsiz Sürücü Gözyaşları İçinde Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyetsiz Sürücü Gözyaşları İçinde Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Gözyaşları İçinde Yakalandı

Antalya'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Özcan Y., trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Kaçışının ardından yakalanan genç, cezai işlem sırasında gözyaşı dökerek zor durumda olduğunu belirtti. Toplamda 25 bin 637 lira para cezası uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

09.09.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sonucu yakalanan sürücü Özcan Y., trafik polisleri cezai işlem uyguladığı sırada gözyaşı döküp "Valla bu sene koyun moyun hiçbir şey yok, of ya 4 tane de kardeşim var benim" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik polisleri bulvar üzerinde uygulama yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan 07 VEU 29 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Ekiplerin defalarca ihtarda bulunduğu sürücü, bulvar üzerinden Akdeniz Üniversitesi istikametine otomobiliyle kaçmayı sürdürdü. Sürücü Özcan Y., Kültür Mahallesi 3862 ve 3864 sokak kesişiminde araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı. Özcan Y.'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsüne, 'ehliyetsiz araç kullanmaktan', 'Dur ihtarına uymamaktan', 'Makas atmaktan', 'Sinyal vermemekten', 'Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamaktan' toplamda 25 bin 637 lira para cezası uygulandı.

'4 KARDEŞİM VAR BENİM'

Trafik polisleri cezai işlem uyguladığı sırada gözyaşı döken Özcan Y., "Valla bu sene koyun moyun hiçbir şey yok, of ya 4 tane de kardeşim var benim" dedi. Trafik polislerinin cezai işlem uygulamasının ardından ehliyetsiz sürücünün babası İbrahim Y.'ye ait 07 VEU 29 plakalı otomobil çekici yardımıyla çekildi. Sürücü Özcan Y. ise ifadesi alınmak üzere Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezine götürüldü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü Gözyaşları İçinde Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:51:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü Gözyaşları İçinde Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement