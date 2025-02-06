İsrail'in eski başbakanından Trump'ın Gazze planına 'balon' benzetmesi - Son Dakika
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İsrail'in eski başbakanından Trump'ın Gazze planına 'balon' benzetmesi

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planını 'hayal ürünü' olarak nitelendirerek bunun ciddiye alınmadığını belirtti. Barak, Trump'ın açıklamalarının sadece bir deneme balonu olduğunu söyledi.

06.02.2025 18:19  Güncelleme: 18:34
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını belirterek bunun "hayal ürünü" olduğunu söyledi.

Barak, İsrail Ordu Radyosu'nda Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka yere gönderme ve ABD'nin bölgeyi devralma açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DENEME BALONU BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın planını "hayal ürünü" olarak niteleyen Barak, "Bu, kimsenin ciddi olarak düşündüğü bir plan gibi görünmüyor. Daha çok bir deneme balonuna veya belki de İsrail'e destek sinyali verme girişimine benziyor." ifadesini kullandı.

Barak, ayrıca Trump'ın açıklamalarının Arap ülkeleri üzerinde "Gazze'deki duruma ilişkin bir çözüm önerisi sunmaları ve Hamas'ın yönetimden çektirilmesine destek vermeleri için" bir baskı oluşturmak amacıyla yapılmış olabileceği yorumunda bulundu.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

İsrail\'in eski başbakanından Trump\'ın Gazze planına \'balon\' benzetmesi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in eski başbakanından Trump'ın Gazze planına 'balon' benzetmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sk 06:
    dostum Trump diyenler ne oldu niye sesin çıkmıyor one minute yemedi değilmi hadi bakalım koy tavrını Tv'de ahkâm kesmek kolay 30 38 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    emlakcidan devlet başkanı olursa bunlar normal denize sıfırı sever emlakcilar gazzede sıfır deniz 39 2 Yanıtla
  • Mehmet Kurtbulur:
    trupun yaptığı açıklama tüm müslüman âleminin ayaklanması dik durmasını Filistin'e destek veren ülkeler daha güçlü destek vermesine sebeb olacak bir açıklama trupun yaptığı karanlık da göz kırp maya benzer güçlü Türkiye mizi güçsüz görmesi 2 parmağını gözüne sokmak gibi Türkiye güçlü dünya da son sözü söylemek olan hedefin den kimse geri birakamiyacak inşallah 24 7 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Birde gerçek mi olacaktı hırto, çok istersiniz Turpun dediğinin olmasını da, timsah gözyaşları döküyorsun. 13 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Bu tüyü bozuk üç ülkeye vergi artırtı iki gün sonra kıvırdı şimdi bunu söylüyor yarın bunuda kıvıracak kendi kurnaz sanan uyanık kerizlerden 12 1 Yanıtla
  • Bayram :
    Trimpin zafi neydi?? Sen yapamazsin dersen dahada hirslaniyor onu yapmak icin her şeyi yapiyor… itrail bunu iyi biliyor ve trimpu gaza getiriyorlar 9 2 Yanıtla
  • ibrahim güçlü:
    Trump dan gayet yapıcı bir yaklaşım işler daha fazla pisliğe sarmadan gereksiz saçma politikanıza son verin artık insanlar çocuklar ölüyor Gazze den cekilmekten başka çare şimdilik yok PKK Suriye'den çekildi Gazze İsrail in oldu anlaşma buydu geçmiş olsun boşuna kimse kendini yıpratmasın... 2 1 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    skimpflasyon gibi haber aq 0 2 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    eyyyyy trump :) 0 0 Yanıtla
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