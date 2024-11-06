Ekim Ayında 164 İşçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ekim Ayında 164 İşçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre, ekim ayında en az 164 işçi ve yılın ilk on ayında toplamda 1540 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok ölüm inşaat ve yol iş kolunda gerçekleşirken, en yaygın nedenler arasında yüksekten düşme ve kalp krizi bulunuyor.

06.11.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre ekim ayında 164, yılın on ayında en az 1540 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2034 yılı ekim ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Yüzde 62'sini ulusal basından; yüzde 38'ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla ekim ayında en az 164, yılın ilk on ayında en az bin 540 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi'nin raporunda, 4 Eylül'de SGK'nin yayımladığı İş Kazası İstatistiklerine ilişkin, "Sermaye birikiminde tıkanmadan ve değersizleşmeden orta vadede kurtulmanın yolu, düşük teknolojili üretimle-düşük ücretlerle işçi verimliliğini artırmada aranıyor. Bu strateji, OVP'deki fason vaatlere rağmen, Türkiye kapitalizminin yapısal karakterinin zorunlu sonucudur. Yüksek kar marjını hedefleyen yüksek teknolojili üretime geçiş sancılı bir süreçtir. Bunun tek yolu ise Avrupa sermayesinin karlılığında sıçrama olmasına bağlanıyor" denilid.

"Ekim ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti"

"Yüzde 62'sini ulusal basından; yüzde 38'ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Ekim ayında en az 164, yılın ilk on ayında en az bin 540 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

"En çok ölüm inşaat, yol iş kolunda"

İnşaat, Yol iş kolunda 49 işçi; Tarım, Orman iş kolunda 30 emekçi (18 işçi ve 12 çiftçi); Taşımacılık iş kolunda 18 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema iş kolunda 8 işçi; Konaklama, Eğlence iş kolunda 8 işçi; Gıda, Şeker iş kolunda 7 işçi; Metal iş kolunda 6 işçi; Savunma, Güvenlik iş kolunda 6 işçi; Madencilik iş kolunda 5 işçi; Enerji iş kolunda 5 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 5 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 5 işçi; Petro-Kimya, Lastik iş kolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 1 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti."

"Ölüm nedenlerinde ilk sırada yüksekten düşme ve kalp krizi var"

Ekim ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle:

"Yüksekten düşme nedeniyle 31 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 30 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 24 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 21 işçi; şiddet nedeniyle 15 işçi; patlama, yanma nedeniyle 14 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 8 işçi; intihar nedeniyle 7 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 4 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 2 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden 7 işçi hayatını kaybetti."

Kaynak: ANKA

Kalp Krizi, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekim Ayında 164 İşçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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