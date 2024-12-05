Ekinci, Kahire'de Gazze Konferansı'na Katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen " Gazze'deki İnsani Duruma Mukabelenin Güçlendirilmesi" başlıklı Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahire'deki "Gazze'deki İnsani Duruma Mukabelenin Güçlendirilmesi" başlıklı Bakanlar Konferansı'na katılan Ekinci, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları ve ilave yardım taahhüdünün yanı sıra ateşkesi müteakip Gazze'nin erken toparlanması ve yeniden imarı çabalarına desteğini vurguladı.