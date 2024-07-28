Ekonomistler ve siyasiler, kabul edilen vergi paketine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekonomistler ve siyasiler, kabul edilen vergi paketine tepki gösterdi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına ekonomistler ve siyasiler tepki gösterdi. Açıklamalarda vergi adaletsizliği, kayıt dışılıkla mücadele ve büyük firmaların vergi ödememesi gibi konular eleştirildi.

28.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulunda dün gece kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakan Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara ekonomistlerden ve siyasilerden tepki geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayan vergi paketimiz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Paketle birlikte, istisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir"  ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 735 firmayla ilgili vergi incelemesi yapıldığını aktarılan açıklamada, "Sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Bakan Şimşek: Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya paylaşımında, "Orta Vadeli Programda yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören, geniş kitlelerden değil kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın ve Şimşek'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesaplarından tepkiler dile getirilmeye başlandı.

Sosyal medyadan yapılan görüşlerini paylaşan ekonomist ve siyasetçilerden bazıları şöyle:

Serkan Özcan:  İktidarın bugüne kadar vergi adaleti konusundaki yetersizliğinin itiraf edildiği bir açıklama olmuş.

Vergi sisteminin yarattığı adaletsizliği ve sosyal sorunları yıllardır dillendirmemize rağmen, bugüne dek güçlü tek bir adımın atılmamış olmasının izahı yok.

Her şeye rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aşağıdaki açıklama ile tutarlı biçimde "az kazanandan az çok kazanandan çok" vergi almayı hedeflemesi sevindirici.

Doğrudan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı anlamlı bir biçimde artmadan kimse vergi adaletinden söz etmesin.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy:

Vatandaş: Büyük firmalar neden vergi vermiyor, neden onlardan vergi almıyorsunuz?

Maliye Bakanı: Mecliste eller kalktı. Vergi paketi onaylandı. Size (vatandaşa) saldıracağım.

Halka düşman bunlar.

6 lira için ENAG'ın başında 1,5 yıl boza pişiren maliye bakanlığı 6 milyarlık vergi kaçağını görmemiş. Şimdi onları inceleyeceklermiş. Halbuki yeri belli.. Ellerinin altı.

H. Bartu Soral: Sayın Şimşek @ memetsimsek

Şirketlerin vergi ödemediğinden haberiniz yokmuş, X'e düşünce haberiniz olmuş! Ancak Bakanlığınızın açıklaması yine doğru değil. Zira reform paketinde istisnaların kaldırılacağı yazıyor ama kaldırılmıyor. Buyrun taslağın nasıl kışa döndürüldüğü burada.

Ensar Yılmaz: Bu, hadi vergi topluyorum diyerek olmaz:

i.çok sayıda vergi denetmeni alman lazım

ii.vergilendirmeyi sermaye düşmanlığı diye algılayan bir yönetim var

iii. simbiyotik ilişki geliştirilen tonlarca firma var

iv. ve sağlıklı/kamucu bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç var

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tbmm Genel Kurulu, Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Maliye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomistler ve siyasiler, kabul edilen vergi paketine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:36 5 ilde orman yangını Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 20:38:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ekonomistler ve siyasiler, kabul edilen vergi paketine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement