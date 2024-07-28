Ekonomistler ve siyasiler, kabul edilen vergi paketine tepki gösterdi

Güncel

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulunda dün gece kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakan Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara ekonomistlerden ve siyasilerden tepki geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayan vergi paketimiz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Paketle birlikte, istisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 735 firmayla ilgili vergi incelemesi yapıldığını aktarılan açıklamada, "Sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Bakan Şimşek: Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya paylaşımında, "Orta Vadeli Programda yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören, geniş kitlelerden değil kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın ve Şimşek'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesaplarından tepkiler dile getirilmeye başlandı.

Sosyal medyadan yapılan görüşlerini paylaşan ekonomist ve siyasetçilerden bazıları şöyle:

Serkan Özcan: İktidarın bugüne kadar vergi adaleti konusundaki yetersizliğinin itiraf edildiği bir açıklama olmuş.

Vergi sisteminin yarattığı adaletsizliği ve sosyal sorunları yıllardır dillendirmemize rağmen, bugüne dek güçlü tek bir adımın atılmamış olmasının izahı yok.

Her şeye rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aşağıdaki açıklama ile tutarlı biçimde "az kazanandan az çok kazanandan çok" vergi almayı hedeflemesi sevindirici.

Doğrudan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı anlamlı bir biçimde artmadan kimse vergi adaletinden söz etmesin.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy:

Vatandaş: Büyük firmalar neden vergi vermiyor, neden onlardan vergi almıyorsunuz?

Maliye Bakanı: Mecliste eller kalktı. Vergi paketi onaylandı. Size (vatandaşa) saldıracağım.

Halka düşman bunlar.

6 lira için ENAG'ın başında 1,5 yıl boza pişiren maliye bakanlığı 6 milyarlık vergi kaçağını görmemiş. Şimdi onları inceleyeceklermiş. Halbuki yeri belli.. Ellerinin altı.

H. Bartu Soral: Sayın Şimşek @ memetsimsek

Şirketlerin vergi ödemediğinden haberiniz yokmuş, X'e düşünce haberiniz olmuş! Ancak Bakanlığınızın açıklaması yine doğru değil. Zira reform paketinde istisnaların kaldırılacağı yazıyor ama kaldırılmıyor. Buyrun taslağın nasıl kışa döndürüldüğü burada.

Ensar Yılmaz: Bu, hadi vergi topluyorum diyerek olmaz:

i.çok sayıda vergi denetmeni alman lazım

ii.vergilendirmeyi sermaye düşmanlığı diye algılayan bir yönetim var

iii. simbiyotik ilişki geliştirilen tonlarca firma var

iv. ve sağlıklı/kamucu bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç var