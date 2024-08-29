İmamoğlu Adıyaman'da temel atma ve açılış törenine katıldı - Son Dakika
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İmamoğlu Adıyaman'da temel atma ve açılış törenine katıldı

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da temel atma ve açılış törenine katıldı. İmamoğlu, deprem sonrası alınmayan tedbirlerin hesabının tutulacağını belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ise İmamoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

29.08.2024 13:03  Güncelleme: 13:48
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ADIYAMAN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da temel atma ve açılış törenine katıldı. İmamoğlu, "Bu büyük afet canımızı yakmıştır, ciğerimizi yakmıştır. Niçin bu yıkımı yaşadık? Niçin bu çağda binalarımız, evlerimiz bizlerin canını aldı? Niçin hala bu sorunlar çözülmedi? Gölcük Depremi'nin sonra, aklımız başımıza geldi dedikten sonra, 25 yıldır niçin gerekli tedbirler, gerekli ilgili gösterilmedi? ve bugün bu durumdayız. Bunların her birisinin elbette hesabı tutulacak, neyin ihmal edildiğine yukarıdan aşağıya bakılacak. Zamanı geldiğinde bunları tartışacağız" diye konuştu.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birliğin encümen toplantısına katılmak üzere dün Adıyaman'a geldi. İmamoğlu, Adıyaman ziyaretlerinin ikinci gününde, Adıyaman Belediyesi binası temel atma törenine, Yaylakonak Köprüsü ile Gölbaşı Park açılışlarına katıldı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Adıyaman'daki siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

"Düştüğümüz yerden kalkacağız"

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Hava sıcak ama umutlarımız diri. Adıyaman'ımızı seçim öncesi vadettiğimiz gibi hizmetlerimizle bir bir buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizler bize güvendiniz, biz de size hizmet etmek için çalışacağız. Ekrem İmamoğlu seçim öncesi göndermiş olduğu videoda ne demişti? Siz seçin biz arkasında olacağız demişti. İşte bugün sözünü tuttu. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Biz belediye olarak bütün kurumlarla güçlü bir işbirliğini, bir dayanışmayı sürdürüyoruz ve büyüteceğiz. Adıyaman yaralarını saracak. Adıyaman halkıyla, belediyesiyle, kurumlarıyla 6 Şubat'ın yaratmış olduğu yıkımları ortadan kaldıracak. Adıyaman, geleceğe umutla bakan gençleriyle, halkıyla, Güneydoğu'nun yıldızı olacak" dedi.

"Niçin bu yıkımı yaşadık? Niçin hala sorunlar çözülmedi?"

Tutdere'nin ardından İmamoğlu kürsüye çıktı. İmamoğlu, TBB olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il için 89 araç ve 6 bin çöp konteyner desteği verdiklerini açıkladı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sizler çok yiğit insanlarsınız. Sizler çok cesur insanlarsınız. Yüreği yaralısınız biliyorum. Ama hep beraber yaralarınızı sarmaya, hep birlikte çalışmaya, bir olmaya geldik. TBB olarak ilk görevimizin, ilk atılımını ve ilk destek programını deprem bölgesine uyguluyoruz. 89 aracımızı ve 6 bin çöp konteynerimizi dağıtmak üzere bu bölgedeyiz. Bu daha bir başlangıçtır. Bu büyük afet canımızı yakmıştır, ciğerimizi yakmıştır. Kayıplar verdik. Deprem bölgesinde yaşamı dağılmış, zor koşullarda hayata tutunan vatandaşlarımızın elbette kaybettiği canlarını geri getiremeyiz. Her birisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki o acıyı yaşadık. Sizlerin durumlarını iyileştirmek, sizleri maddi manevi memleketimin bütün vatandaşlarıyla eşit hale getirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirene kadar gece gündüz çalışmaya ve hep beraber tekrar eşitlenene kadar her türlü emeğimizi ortaya koymaya, sizin huzurunuzda bir namus sözü olarak veriyoruz, asla geri durmayacağız. Çok çalışacağız. Onu başardığımız gün, bu memleketin her insanıyla maddi manevi, sizlerin eşitlendiğini gördüğümüz gün boynumuz bükük değil, başımız dik olacak. O güne kadar boynumuz büküktür. Hangi siyasi partiden olursa olsun deprem bölgesinde zarar görmüş il, ilçe, belde, büyükşehir... Her birisiyle işbirliği yapacağız. Ama Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatımla ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı sıfatımla buradaki yaraların sarılması, tedbirlerin alınması konusunda var gücümüzle çalışacağız. Çalışmaya da devam ediyoruz."

İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Niçin bu yıkımı yaşadık? Niçin bu çağda binalarımız, evlerimiz bizlerin canını aldı? Niçin hala bu sorunlar çözülmedi? Gölcük Depremi'nden sonra, aklımız başımıza geldi dedikten sonra, 25 yıldır niçin gerekli tedbirler, gerekli ilgili gösterilmedi? ve bugün bu durumdayız. Bunların her birisinin elbette hesabı tutulacak, neyin ihmal edildiğine yukarıdan aşağıya bakılacak. Zamanı geldiğinde bunları tartışacağız" dedi. İmamoğlu, devletin tüm kurumlarının beraber çalışması gerektiğini belirterek "Sizleri Adıyman'da yalnız bırakmayacağız ve 16 milyon İstanbullu adına depremzede vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada yalnız değilsiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Adıyamanlılara Tutdere'yi seçtikleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Binası'nın temeli atıldı. Öte yandan Yaylakonak Köprüsü ile Gölbaşı Park açılışları da yapıldı.

Kaynak: ANKA

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