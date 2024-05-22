İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel\'i tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, "İBB-Ataşehir Belediyesi iş birliği, yeni dönemde de devam edecek. İstanbulluların lehine, Ataşehirlilerin lehine çok güzel işler başaracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e tebrik ziyaretinde bulundu. Ataşehir Belediyesi girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Adıgüzel tarafından makam odasında ağırlandı.

"Hizmetin bütün tutkusunu hisseden arkadaşlarım var"

Adıgüzel ve ekibiyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:

"Burada sizinle ve ekibinizle olmaktan mutluyum, aynı zamanda gururluyum. Çünkü Onursal Adıgüzel Başkanımız yıllardır yol arkadaşlığı yaptığımız, gerçekten çok da beğendiğim, genç bir siyasi yol arkadaşım. Ama yaşadığı, tabiri caizse doğup büyüdüğü bir ilçeye hizmet etme noktasındaki heyecanını ve hararetini de görüyorum. Bu kapsamda İstanbul'un birçok noktasında çok heyecanlı, çok diri, çok hizmetin bütün tutkusunu içinde hisseden arkadaşlarım var. Ben, Onursal Başkanımızın, özellikle Ataşehir gibi İstanbul'umuzun yeni yerleşen ama bir o kadar da vitrini, vizyonu çok yüksek seviyede olması gereken bir ilçede, çok yenilikçi, çağın ihtiyaçlarına uygun ama teknolojik açıdan ama burada yaşayan insanların beklentileri noktasında, bir de tabii kendi içinde oluşan bir takım önemli merkezlerin de şehirle entegrasyonu noktasında, çok yüksek seviyede bir çalışma yürüteceğine yürekten inanıyorum.

"İstanbulluların lehine çok güzel işler başaracağız"

İBB-Ataşehir Belediyesi iş birliği, yeni dönemde de devam edecek. Zaten paylaşımcı, şeffaf ve ortak akılla iş üretme kabiliyetini defalarca, aynı masada birbirimize hissettirmiş insanlarız. Farklı görevleri olduğu esnada da aynı şekilde iş birliği yaptık. Şimdi bugün İstanbulluların lehine, Ataşehirlilerin lehine çok güzel işler başaracağız. Yeni nesil belediyecilik, yeni nesil belediyecilik, siyaset kavramını güçlendirecek arkadaşlarım var İstanbul'da. Bunu görüyorum. ve onların emekleriyle ortaya konacak her başarının, aslında bu yeni vizyonuyla birlikte gençlere de örnek olacağını da görebiliyorum. Bu bağlamda Onursal Adıgüzel Başkanımıza başka bir sorumluluk da düşüyor. Bu manada öncü olacağına, bu sürece bu yönüyle liderlik edebileceğini, diğer belediye başkanı arkadaşlarına motivasyon sağlayacağına da inandığım arkadaşlarımdan birisi. Yolu açık olsun. Görev alan bütün arkadaşlarıyla birlikte, başarılı bir dönem diliyorum"

Adıgüzel: "Ekrem başkanımız yol göstericimiz"

İmamoğlu ve kendisine eşlik eden ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Adıgüzel de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı Ataşehir Belediyemizde ağırlamak, bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Ekrem Başkanımız, 16 milyon İstanbulluya 5 yılda eşit hizmet vererek, çok büyük projeler yaparak, bugün aslında bizim önemli bir yol göstericimiz. Hem iş yapma noktasındaki disipliniyle hem de çalışmalarıyla, bizim için bir rol model, ilham kaynağımız. Bugün de Ataşehir Belediye Başkanı olarak, Ekrem Başkanımızla birlikte, Ataşehir'de yeni dönemde yapacağımız, İstanbul'da yeni dönemde yapacağımız çalışmaları konuşuyor olacağız. Bu noktada da Ataşehir halkı, bize önemli bir görev verdi. 416 bin Ataşehirli, sizin yapmış olduğunuz 5 yıllık çalışmaların katkısıyla, çok büyük bir destek verdi bizlere. Bizim de en büyük hedefimiz, çok çalışarak Ataşehirlilerin güvenine layık olmak, İstanbul'da ve sizin desteğinizle Ataşehir'de çok güzel işler yapabilmek."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Adıgüzel, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Ataşehir'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.