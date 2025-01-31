Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde İfade Verecek... Mansur Yavaş: "Konuşması Bitmeden Soruşturulma Açılması Yargılamaya Gölge Düşürüyor"

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(İSTANBUL) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün ifade verecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Yavaş, "Soruşturulmaz insanlar olduğumuza inanmıyoruz ama konuşması bitmeden soruşturulma açılması adliyeye gölge düşürüyor, yargılamaya gölge düşürüyor" dedi. Tutuklamaları eleştiren Yavaş, "Ağır cezalık bir suç değil. Niye tutukluyorsunuz? İnşallah bugünler de sona gerecek gerçekten hukukun üstün olduğu, yargının kimseden talimat almadığı bir Türkiye'ye hep birlikte kavuşacağız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Şimdi ifadesini verecek. Zaten hiçbirimiz hiçbir şekilde soruşturulmaktan çekinmiyoruz. Soruşturulmaz insanlar olduğumuza da inanmıyoruz ama şöyle söylüyorum, konuşması bitmeden soruşturulma açılması adliyeye gölge düşürüyor, yargılamaya gölge düşürüyor ama iyi tarafı şu örnek olsun Sayın İmamoğlu'nu bu sefer davetle çağırdılar. Normalde olması gereken o. Kaçan yok. Örneğin atılan twittlerin silinme ihtimali yok. Bunların suç olup olmadığı yargılama sonrası belli olacak. Dolayısı ile de gece evinden kimseyi de almaya gerek yok. İnşallah bundan sonra normal rayında gider. Biz bugün dayanışmaya geldik. İçeriye girerken yanında olamıyoruz ama yanında olduğumuzu gösteriyoruz.

"Bir hukukçu olarak tutuklama en son tedbirdir"

Buradan da Silivri'ye gideceğiz. Sayın Özdağ'ı ziyaret edeceğiz. Suat Bey'i ziyaret edeceğiz. Orada tutuklu bulunan diğer arkadaşları da ziyaret edeceğiz. Onlarla ilgili de şunu söyleyebilirim bir hukukçu olarak tutuklama en son tedbirdir. Tutukladığınız bir insan yarın beraat ederse onun bir gününü bile milyarlar verseniz telafi edemezsiniz. Bu hukukun en temel kurallarından birisidir. Çünkü delillerin kaybolacak bir tarafı yok. İnsanların kaçacak bir tarafı yok. Delillerin karartılacak bir tarafı yok. Ağır cezalık bir suç değil. Niye tutukluyorsunuz. Bırakın kendilerini savunsun, kaçacak da değil. Onun için inşallah bugünler de sona erecek ve gerçekten hukukun üstün olduğu, yargının kimseden talimat almadığı, kuvvetler ayrılığının hüküm sürdüğü bir Türkiye'ye hep birlikte kavuşacağız."

"Silkelediler ama hiçbir faaliyetimizin geri kalmasına izin vermiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Belediyeleri silkeleyin' talimatı sorulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Silkelediler. Silkelediler ama hiçbir faaliyetimizi özellikle sosyal faaliyetimizi, yapacağımız hizmetlerin geri kalmasına izin vermiyoruz. Aynen devam, daha fazla yapıyoruz" cevabını verdi.