Ekrem İmamoğlu İzmir'de... Cemil Tugay: "Bize Türkiye'de Yoksulluğu Bitirecek Bir Lider Lazım. O Bugün Burada"

(İZMİR) - CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmalarına İzmir'den başladı. İzmir'deki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yoksulluk ve işsizlik bir tarafa zattık özgürlüklerin kısıtlandığı, insanların eleştiri yapamadıkları bir dönemdeyiz. Bu durumda bize, sorunların üzerine cesaretle gidecek, halkçı devlet yapısının kuracak bir devrimci lazım. Bize Türkiye'de yoksulluğu bitirecek bir lider lazım. Her türlü kutuplaştırmanın önünde duracak bir lider lazım. Bu lider, bugün burada" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin 23 Mart'ta yapılacak ön seçim startını İzmir'den verdi. İmamoğlu, seçim kampanyasının ilk toplantısını İzmir'de yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki toplantıya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın Cemil Tugay, partinin milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, yaptıkyları konuşmada İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Aslanoğlu: "Sizden korkan sizin gibi olsun"

slanoğlu, iktidarın baskı politikalarını eleştirirken İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Hangi pazara gitsem emekli kan ağlıyor, hangi emekçiye halini sorsam perişan. Esnaf siftahsız kepenek indiriyor. İki hafta önce Ödemiş'te pazara gelen ve yorulduğu için kahveye oturan amcam hala aklımda. 'Sadece yengene çay aldım, kendime alamadım. Çünkü param sadece buna yetiyordu' dedi. Ben utandım. Ama onlar utanmıyorlar utanamayacaklar. Utanmazlar! Yaşadıkları saraydan hiçbir şeyi görmüyorlar, hayat mücadelesi verenleri görmüyorlar. Nereye gitsek vatandaş bunlar bir an önce gitsin diyor. İktidardakiler biliyor ki sandık gelirse gidecekler. Korkuyorlar. Çünkü saltanatları yıkılıyor. Vatandaşların derdini anlatmayalım diye bizi bir yerlere hapsetsinler diye korkuyorlar. Cumhuriyetin tüm kurumlarıyla kavga ediyorlar, tüm değerlerini yok etmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki kötü emellerinin gerçekleşmesini önündeki tek engel CHP'dir. O yüzden her geçen gün CHP'yi kötülemeye çalışıyorlar. Aramıza nifak tohumu sokmaya çalışıyorlar. Sakın ola bu oyuna gelmeyin. Her sabah yeni bir kötülüğe uyanıyoruz, her gün kin kusuyorlar. 31 Mart seçim başarımız hazmedemiyorlar. Her gün bizleri gözaltına almakla, dava açmakla, görevden almakla tehdit ediyorlar. Bizi korkutmaya çalıştığınızın farkındayız. Sizden korkacağımızı sanıyorsunuz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Kötülerin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Biz buradayız. Her kötülük bir yere kadar. Sizi durduracağız. Sizi yeneceğiz! Bu saray düzenini, bu korku rejimini yıkmak için mücadele hattına gelen, barikatın arkasına geçen kaç kişi olduğumuzu göstereceğiz. Bizim azınlık değil, çoğunluk olduğumuzu, milyonlar olduğumuzu göstereceğiz. O yüzden her bir partilimizi 23 Mart'ta sesini çıkartmaya, coşku ile iktidara yürümeye, düzeni değiştirmeye davet ediyorum."

Tugay: "Sonunda CHP kazanacak, Türkiye kazanacak"

İktidarın "baskı politikalarını" eleştiren ve demokrasi mesajı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da şöyle konuştu:

"Biz 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyoruz. Neyin mirasını devraldığımızı bildiğimiz için bunu söylüyoruz. CHP'nin bir neferi olmak onurdur. Bu partinin çatısı altında siyaset yapmak büyük bir onurdur. Bugün belediye başkanları olarak ya da örgütte görev almış pek çok arkadaşlarımızla beraber en iyi hizmet siyaset diye yola çıktık. Bugün, kibirden uzak, halkımıza duyduğumuz saygıyla en iyi hizmet siyaset diye yola devam ediyoruz. Biz, CHP'liyiz. Demokrasiye, halkın egemenliğine, insan haklarına, özgürlüğe, eşitliğe ve adalete inanmış insanların partisindeyiz. Bu parti, yakında yapılacak genel seçimle bir aday çıkaracak. CHP, bir aday çıkaracak. O aday, Türkiye'nin umudu olacak. Güzel ülkemiz uzun süredir çok büyük bir adaletsizliğin pençesi altında. Yoksulluk ve işsizlik bir tarafa zattık özgürlüklerin kısıtlandığı, insanların eleştiri yapamadıkları bir dönemdeyiz. Artık iş insanları şikayet ettikleri zaman kolayca gözaltına alınıyorlar. Gazetecileri, STK temsilcilerini hiç söylemiyorum bile. Bu durumda bize, sorunların üzerine cesaretle gidecek, halkçı devlet yapısının kuracak bir devrimci lazım. Bize Türkiye'de yoksulluğu bitirecek bir lider lazım. Her türlü kutuplaştırmanın önünde duracak bir lider lazım. Bu lider, bugün burada. Ekrem Başkanım bu güzel yolculuğu İzmir'den başlatmaya karar verdi. İzmir, başlangıçların, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Haksızlıklara karşı direnişin şehridir. Bu yolculuğun ilk durağında Ekrem İmamoğlu'na ev sahipliği yapmak bizler için onurdur. Biz, bu devrim, adalet ve demokrasi yolunun yoldaşıyız. Yanındayız. Bu yolculukla beraber önce CHP ayağa kalkacak, sonra Türkiye ayağa kalkacak. Sonunda CHP kazanacak, Türkiye kazanacak."