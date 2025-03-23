Ekrem İmamoğlu Medya A.Ş. Soruşturmasında Tutuklandı

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialı Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına, "Kent Uzlaşısı" kapsamında "terör örgütüne yardım" soruşturmasında ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemlerinin ardından kararını açıkladı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği İmamoğlu'nun Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" kapsamında "terör örgütüne yardım" soruşturmasında ise adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.