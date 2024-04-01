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Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi

Ekrem İmamoğlu\'ndan Saraçhane\'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi

Ekrem İmamoğlu, açıklanan yerel seçim sonuçları sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu Saraçhane'de zafer konuşması yaptı. İmamoğlu, "Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. Milletimiz bize dedi ki hızını arttır. Halk bizi seçerek bize ne mesaj verdiyse hükümete de verdi. İstanbul'a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek." ifadelerini kullandı.

01.04.2024 00:39  Güncelleme: 00:43
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerdeki zaferi sonrası Saraçhane'de konuştu. On binlerce kişiye hitap eden İmamoğlu, her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönemin devam edeceğini bildirdi. İmamoğlu, halkın hükümete mesaj verdiğini ifade etti.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.

Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi

Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Bir çağ kapattı bir çağ açtı. Biz de bu seçim ile birlikte bu kenti baskısı altına alan birçok kötülüğü kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal altında kaldıktan sonra tekrar bu şehrin kurtuluşuyla bu şehir aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu yolculuğun en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak güçlü bir başarı elde etmemizi sağlayan Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Partinin milletvekillerine, parti meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da tek bir oyumuza bile zeval gelmemesini sağlayan il başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür etmek istiyorum. Partimizin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Gönüllüleri'ne teşekkür etmek istiyorum.

Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi

"HER İSTANBULLUYA EŞİT VE ADİL HİZMETİN ULAŞTIĞI DÖNEM DEVAM EDECEK"

İstanbul ittifakı toplumun içselleştirdiği, 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Bizler bu seçimi bitirdikten sonra halk bize ne mesaj verdi diye düşünüyorum. Halk rakiplerimize, sayın Cumhurbaşkanına ne mesaj verdi? Sizler bize dediniz ki 'İstanbul'da israf dönemi bitti. Partizanlık bitti, bitti. Partizanlık yok, liyakat var. Halkçı belediyecilik var.' Bu anlayış kazanmaya devam edecek. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. Milletimiz bize dedi ki hızını arttır. Halk bizi seçerek bize ne mesaj verdiyse hükümete de verdi. İstanbul'a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek. Vesayet kuramaz. Kanal yok, kanal yok. İstanbul var.

"BİR KİŞİNİN VESAYET DÖNEMİ BUGÜN İTİBARIYLA BİTMİŞTİR"

Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Millet talimat vermez. Millet emir verir. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibarıyla bitmiştir. Millet her zaman kazanır demiştik, millet kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel yelken atacak."

Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi

İSTANBUL'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI

Saat 01.20'deki seçim sonuçlarına göre İstanbul'da sandıkların yüzde 92,92'si açıldı. Mevcut başkan ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 50,92 ile sandıktan zaferle çıktı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise yüzde 40,05 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Seçim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Harun Çelik: Türkiyenin yeni cumhurbaşkanı konuşuyor tarihe not düşüyorum 102 125 Yanıtla
  • ferhat eser: Dünya lider görsün asla yalnız yürümeyeceksin ekrem başkan Türkiye seninle tebrikler 69 98 Yanıtla
  • Ali Arslan: Erken genel seçim artik zaruri hal almıştır. 57 97 Yanıtla
  • Erhan Nas: bu adamı sevmesemde ona verdim oyumu hak ediyor 38 53 Yanıtla
  • ferhat eser: ulusa sesleniş konuşması bekliyoruz ekrem başkanım 18 34 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Türkiye siyasetinin gelecek 15 yılında tek başına bu adam olacak 14 30 Yanıtla
  • Atilla Ata: Ses tonuna bakın adam oskarı hakediyor 13 20 Yanıtla
  • Beytullah Hızlı: Dem emekliler süleymancılar sayesinde kazandın çokta kazandım ettim havalarına girme sen kazanmadın yani :ddd 9 6 Yanıtla
  • Beytullah Hızlı: TÜRKÇESİ: "Bi 5 sene daha otobüs itmeye metrobüs yangını söndürmeye devam edeceğiz ulaşıma zam üstüne zam yapacağız" demiş 3 3 Yanıtla

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