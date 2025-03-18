Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerden Tepki

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partileri, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin karara tepki gösterdi. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, " Türkiye'nin 'artık muhtar bile olamaz' denilen bir kişi tarafından yönetildiği bu dönemde bir kişinin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar ve yargı kararları üzerinden cezalandırılmasını doğru bulmuyorum" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması gibi Sayın İmamoğlu'nun diplomasının konuşulması da siyaseten kabul edilecek bir şey değil. Bu insanlar halkın oyuyla geliyorlar, aldıkları diploma ile gelmiyorlar" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partileri, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararına tepki gösterdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Türkiye siyasetinin değişik dönemlerde siyaset dışı müdahalelerle şekillendirilmeye çalışıldığı süreçler yaşadığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçmişten ders alınmamış gibi bugün de benzer süreçler işletilmeye devam ediyor. Belli bazı siyasi maksatlarla yürütülen idari soruşturmaların ya da yargılamaların bu ülkeye fayda vermediğini çok iyi biliyoruz. Muhataplarına iyilik mi, kötülük mü yapılıyor onu ilerleyen yıllarda müşahade edeceğiz. Bu ülke içeriden ve dışarıdan bu kadar sorunlarla meşgulken, dış politikada bu kadar sorunumuz varken, bu kadar kısır tartışmalarla ve kamu vicdanını yaralayacak kararlarla bu ülkenin meşgul edilmesini kınıyoruz. Siyasetçileri ancak millet devre dışı bırakır ve ancak millet baş tacı yapar. O açıdan hiçkimsenin önünü kesmemek lazım. Bu ülkede milli iradeye saygı esassa milli irade kavgası veren siyasetçileri ancak milli iradenin cezalandırması gerektiğini düşünüyor ve Türkiye'nin 'artık muhtar bile olamaz' denilen bir kişi tarafından yönetildiği bu dönemde bir kişinin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar ve yargı kararları üzerinden cezalandırılmasını doğru bulmuyorum."

"Meclis gerekli duyarlılığı göstermezse bu gibi utançları fazlasıyla yaşarız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise şunları söyledi:

"Yeni bir utançla karşı karşıyayız. Alkışlanma meselesinin ötesinde başka bir utancı yaşıyoruz. Bu diploma mevzusunun bu Mecliste günlerce konuşulması bile büyük bir utançtı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması gibi Sayın İmamoğlu'nun diplomasının konuşulması da siyaseten kabul edilecek bir şey değil. Bu insanlar halkın oyuyla geliyorlar aldıkları diploma ile gelmiyorlar. Ama diplomayı malzeme edenlerin niyeti aslında yargı eliyle siyaseti dizayn etmektir. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere birçok hakkın ortadan kaldırılmasıdır. Kaldı ki hukuk güvenliği elden gidiyor. Bu konuda Meclis gerekli duyarlılığı göstermezse bu gibi utançları fazlasıyla yaşarız."

"Biz bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise şöyle konuştu:

"Bu karar ülkedeki iç huzuru bozacak, ülkedeki sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı, anlatılamaz bir karardır. Bu kararın vebali çok büyüktür. Bundan daha kötü olan nedir biliyor musunuz? TBMM'ye milletin oylarıyla, millet iradesi ile gelmiş milletvekillerinin böyle bir kararı alkışlaması ve karar sonrası kahkaha atması utanç vericidir. Asıl utanç verici olan budur. Ne hafıza kalmış, ne vicdan kalmış, ne anlayış kalmış. Şuur da kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Böyle devlet yönetilmez. 1991-92 yılında sadece mezun olan Ekrem İmamoğlu değil. Ne yapacaksınız şimdi? 35 yıldır mezun olmuş, diploma almış, çalışan insanlarla ilgili nasıl uygulama yapacaksınız? Yarın bir gün herhangi birimizin belgesine el konulmayacağına dair nasıl bir garanti vereceksiniz? Biz bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. Bunun acılarını inşallah bu ülke çok daha büyük bir şekilde çekmez."

"Bu sivil bir darbedir"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları kaydetti:

"Zannediyorlar ki bu karar, Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verildi. Hayır, bu karar 86 milyon için verildi. Bu bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite, 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu sivil darbe, artık bu ülkede insanların mal, hukuk, can güvenliği yoktur. Eğer bu ülkede 35 yıl sonra anasının ak sütü gibi helal bir diploma, tamamen bugün bu ülkeyi yöneten erkin talimatlarıyla iptal ediliyorsa, 86 milyona sesleniyorum, yarın malınıza, özgürlüğünüze, eşyalarınıza bir imza ile son verilebilir, darbe yapılabilir. İstanbul Üniversitesi gibi bir okulu dünyaya, ülkeye rezil ettiniz. Niye? Beyefendi istiyor diye. Ben buradan soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, madem bu kadar korkuyorsun, madem bu kararları aldırıyorsun, getir sandığı. Diploma, savcı, rektörlerin arkasına sığınma. Bakan yardımcısını savcı yapıyorsun, atadığın rektöre karar aldırıyorsun. Bu ülkede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçme ve seçilme hakkını elinden alıyorsun. Bu karara karşı hep beraber direnmeliyiz. 86 milyonu bu kararı tanımamaya, Ekrem İmamoğlu'nun arkasından durmaya davet ediyoruz. Bunun partilisi yok. Bu Türkiye'ye verilmiş bir karar. Hep beraber direneceğiz. Kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak."

CHP grubu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasını, sıralara vurarak protesto etti.