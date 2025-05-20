Ekrem İmamoğlu: Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu Kurulmalı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu Kurulmalı

İmamoğlu, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası TBMM'de bir komisyon kurulması gerektiğini belirterek, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu' oluşturulmasının önemini vurguladı.

20.05.2025 21:27  Güncelleme: 21:38
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(ANKARA)- Ekrem İmamoğlu, Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ve kendini feshetmesinin ardından TBMM'de  bir komisyon kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütün partilerin katılımıyla 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu' oluşturulması milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gerekliliğidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu komisyonun kurulması adına tarihi bir çağrıda bulunmuştur. Silahların susması ve terörün bitmesi adına, bu komisyonun şeffaf, katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir iradeyle çalışması, bu tarihi sorumluluğumuzu başarıyla gerçekleştirmemizi sağlayacaktır."dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ve kendini feshetmesinin ardından Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 100 kişilik bir komisyon oluşturulması çağrısına ilişkin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ve kendini feshetmesinin ardından, TBMM rehberliğinde katılımcı, şeffaf ve demokratik bir süreci hep birlikte inşa etmemiz gerekmektedir. Ülkemizin sabırla ve katılımcı bir iradeyle, milletimizin güvenini kazanan bir Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefine ilerlemesi, tarihimize, milletimize ve ortak geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Daha önce belirttiğimiz gibi bu süreci salimen tamamına erdirebilmek üzere, konunun meclisimizde bir genel görüşme açılarak ele alınması ve mecliste temsil edilen bütün partilerin katılımıyla 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu' oluşturulması milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gerekliliğidir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu komisyonun kurulması adına tarihi bir çağrıda bulunmuştur. Silahların susması ve terörün bitmesi adına, bu komisyonun şeffaf, katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir iradeyle çalışması, bu tarihi sorumluluğumuzu başarıyla gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. TBMM bünyesinde bir komisyonun kurulması adına, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir çağrıda bulunması kıymetlidir. İnanıyorum ki bu süreç, ancak Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasına vesile olursa başarıya ulaşacak, milletimize umut ve güven verecektir.

Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefi için çalışılan şeffaf, katılımcı ve demokratik bir TBMM zemininin ve millet iradesinin hepimize rehber olacağını ümit ediyorum. Milletimiz hiç merak etmesin. Vatandaşın hakkını ve ülkemizin geleceğini her koşulda koruyacak, Terörsüz ve Demokratik Türkiye'yi milletimize armağan etmek için sağlam irademizi güçlü bir biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu Kurulmalı - Son Dakika

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