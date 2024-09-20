İmamoğlu\'ndan Turhal\'a Destek Sözü

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Haber: İleyda Özmen - Kameraman: Dursun Alkaya

(TOKAT) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta Turhal Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, "Tarımdan sanayiye, üretimden eğitime Turhal aslında bir Cumhuriyet ilçesi" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat ziyareti kapsamında Taşhan esnaf ziyaretinin ardından Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret etti. Ural ile görüşmesinin ardından İmamoğlu, belediyenin önünden Turhallılara seslendi.

Turhal ilçesinin bir Cumhuriyet kenti olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Size söz veriyorum, bir gözüm, bir elim, bütün duygumla Erdem Başkan'ın yanında olacağım, Turhal'da çok güzel işler yapacağız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle ve çalışma arkadaşlarımla Tokat'ı dinleyelim, Tokat'ı anlayalım diye programlar yaptık. Sabahtan itibaren buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşlarımızı dinledik, onlara duygularımız aktardık. Turhal'da sizlerle beraber olmak bunu farklı duyguları yaşatıyor çünkü Turhal. Cumhuriyetimizin. Bu cennet vatanın Cumhuriyet'e adım attığı anlardan itibaren gelişmenin, yol yürümenin, büyümenin, kalkınmanın, simge merkezlerinden birisi. Tarımdan sanayiye, üretimden eğitime Turhal aslında bir Cumhuriyet ilçesi."

"O vatandaşın torunuyla bugün el ele Türkiye'nin hizmet alması çok güzel bir şey"

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda makamına koyduğu Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafında Mustafa Kemal'in konuştuğu yurttaşın Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın dedesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bir başka güzel tarafı, ben 2014 İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanı olduğumda hemen arkama bir fotoğrafı açtırdım. Bir belediye başkanı ne yapmalı? Vatandaşını can kulağıyla dinlemeli. Gözünün içine bakmalı. Onu hissetmeli. Onunla gönülden konuşmalı karşısındakini dinlemeli, sorununa çözüm üretmeli. İşte o fotoğrafın, o güzel bir çift mavi gözün baktığı insanın ben nereden bileyim, Erdem Başkan'ın dedesi olacak. O güzel insanın torunu Turhal'ın Belediye Başkanı olacak aslında on yıl önce bir vatandaşa nasıl bakmalıyımı bana öğreten o fotoğrafta, o baktığım vatandaşın torunuyla bugün el ele Türkiye'nin hizmet alması ve güzel hizmet üretmesi için yan yana olmak çok güzel bir şey."

"Tokat, yine ürettiğini en güçlü şekilde satabilir, yeni bir vizyon koyabilir"

Tokat'ın en büyük sorunlarından birinin göç olduğunu vurgulayan değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tokat, Türkiye'nin en fazla göç veren şehirlerinden birisi. Hatta biliyorsunuz ki İstanbul'da Tokat kadar Tokatlı var. Her birinizin orada ekmeğini arayan, işine koşan hemşehrileri var. Ben tabii onların önce size selamlarını getirmiş olayım. Sizin de onlara selamlarınızı getireceğim. Bir insan isteye isteye o köyünden, kasabasından ilçesinden şehrinden göç etmez. Memleketimize bakın 2000'li yılların başından itibaren özellikle çok yoğun göç yaşayan Tokat ve Tokat'a benzer illerimiz bu göçü niye yaşıyor? Memleketimiz her noktasında niye üretemiyor? Tokat'ın bereketi, bolluğu ve özellikle tarımdaki verimliliği azaldı mı? Yine bereketli toprağı var. Yine üretebilir, yine ürettiğini en güçlü şekilde satabilir. Yeni bir vizyon koyabilir."

Ekrem İmamoğlu, "Bugün bu ayrımcılık, her şeyi ben bilirim diyen anlayış, her şeyi ben yaparım hatta öyle öyle uç noktalara gidiyorlar ki oturdukları koltuğun makamın kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Bizim elde ettiğimiz makamın sahibi millet. Erdem Başkan'ın oturduğu o koltuk, makam, sizin koltuğunuz. Temsilci olarak atadınız, buradaki bu ilçedeki mal, mülk, yaşam, fırsat bütün imkanlar size sunulmak üzere geliştiriliyor ve onun için çalışılıyor" dedi.

İmamoğlu yurttaşlara seslenmeden önce Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret etti. Ural, "Sizi bir Cumhuriyet şehri Turhal'da ağırlamaktan gurur duyduk. Kendisi bize maddi, manevi destek oldu. Belediyeler Birliği, nezdinde biz de onun yanında olduğumuzu herkesin huzurunda söylüyoruz" diye konuştu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Turhal, Başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren o ilk atılımın, gelişimin simge noktalarından bir tanesi. Türkiyemiz adına özellikle irdelenmesi gereken bir ilçemiz. Tabii bugün Tokat'tayız ve Tokat'ta iki ilçemizi ziyaret edebileceğim. Turhal ve Zile. Zile'de bir açılışımız olacak. Ben bütün belediyelerimizi gezerken hem heyecan duyuyorum hem de her yerel yönetimin güçlü olmasını diliyorum ve istiyorum. Hatta 39 ilçe belediyesini gezerken tabii sonuçta benimle aynı partiden olan belediye başkanlarımız var hem de AK Parti'nin üyesi olan belediye başkanları da var. Yüzüne dönerek dedim ki böyle ikili sohbetlerimizde gelmiş geçmişe başarılı belediye başkanı olursun. Bir dahaki seçimde o kadar başarılı ol ki senden daha başarılı olacak birine rakip yapalım, seni yensin dedim. Memleket yarışı hizmette yapmalı. hizmet olmadan çelme takarak siyaset olmaz, memlekete de hiçbir faydası olmaz."

Makam odasındaki Atatürk ile Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın dedesinin fotoğrafını gösteren İmamoğlu, "Makamda bu fotoğrafın asılmasını istemiştim çünkü vatandaşını dinlemeyen, vatandaşıyla hasbihal etmeyen, hemhal olmayan hiçbir yönetici vatandaşına hizmet edemez. Özenle dinlemenin, onu anlamanın, ona onu hissettiğini hissettirmenin belki de en güzel fotoğraflarından birisi bir liderin bu fotoğrafıdır. Bugün sadece başkanımı bir belediye başkanı değil orada derdini anlatan bir vatandaşın torunu olarak da ziyaret etmenin onurunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.