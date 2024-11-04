Ekvador'da Trafik Kazası: 10 Ölü

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KİTO, 4 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'un güneydoğusundaki Amazon havzasının bulunduğu Morona Santiago eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Ekvador'un acil yardım hattı ECU 911 Entegre Güvenlik Servisi'ne Pazar günü saat 05.22'de gelen bir ihbarda, pick-up model bir aracın Mendez topluluğunun Bella Union bölgesinde yer alan Paute Nehri'nin aktığı vadiye yuvarlanıp kayaların arasında sıkıştığı bildirildi.

Santiago de Mendez İtfaiye Teşkilatı Başkanı John Cordero, aralarında iki aileye mensup çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ulusal Polis Teşkilatı'nın ilk belirlemelerine göre araç yoldan çıkarak devrildi.

Hayatını kaybeden cansız bedenlerinin olay yerinden çıkarılması için bölgeye acil durum ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yetkililere göre, ülkede başlıca ölüm nedenlerinden biri olan trafik kazaları, aşırı hız ve trafiğe çıkan deneyimsiz sürücülerden kaynaklanıyor.