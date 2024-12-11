El Ezher'den İsrail'e Tepki

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Mısır'daki El Ezher Kurumu, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişimini kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Suriye ile sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesine tepki gösterildi.

İsrail'in bölge ülkelerinin topraklarını ve kaynaklarını gasp etmeyi alışkanlık hale getirdiği aktarılan açıklamada, "Ezher, Arap ve İslam ülkelerinden Arapların bedeninde yayılan bu kanserin önüne geçmek için uluslararası baskıyı da kullanarak hızlı ve ciddi duruşlar sergilemeye davet ediyor." denildi.

Suriye'nin istikrar ve refaha kavuşmasını istemeyen kötü güçlere karşı halkın dikkatli olması uyarısında bulunulan açıklamada, Suriye halkının bu aşamada bir an olsun gaflete düşmemeleri çağrısı yapıldı.

Suriyelilere birlik ve beraberlik çağrısının yapıldığı açıklamada, Suriye için her türlü kötülüğe karşı güven ve istikrar temennisinde bulunuldu.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.