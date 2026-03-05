El-Halil'de İsrail Saldırısı: İki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
El-Halil'de İsrail Saldırısı: İki Çocuk Yaralandı

05.03.2026 17:15
İsrail'in El-Halil'de Filistinli çobanlara saldırısı sonucu 2 çocuk yaralandı, olay görüntülendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Filistinli çobanlara ve bölge sakinlerine saldırması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Filistinli aktivist Usame Mahamra, fanatik İsraillilerin El-Halil'in güneyindeki Mesafer Yatta bölgesinde bulunan halka ve koyun çobanlarına saldırarak, darbettiğini söyledi.

Saldırı sonucu Mahmud Yusuf el-Adra (13) ve İbrahim Halil el-Adra (11) adlı iki çocuğun yaralandığını aktaran Mahamda, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Saldırı sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin havaya ateş açtığını ve bu sırada İsrail ordusuna ait birliklerin olay yerine geldiğini de anlatan Mahamra, İsrail askerlerinin bazı Filistinlileri gözaltına aldığını ifade etti.

Mahamra'nın medya kuruluşlarına gönderdiği videoda ise silahlı bir İsraillinin sivillere saldırdığı ve havaya ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk

