El Halil'de İsrail Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

Güncel

El İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisine girişleri dünden bu yana engellemeye ve Eski Şehir bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya devam ediyor.

El Halil'deki İnsan Hakları Savunucuları Derneği Koordinatörü Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü öğleden sonra Eski Şehir bölgesinin tamamının kapatıldığı, Filistinlilerin çok acil durumlar dışında evlerinden çıkmalarının engellendiğini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eski Şehir'de kendi evi de dahil bazı evlere taş ve boş cam şişeler attığını aktaran Şemsiyye, durumun çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Şemsiyye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Harem-i İbrahim Camisinden, Tel Runeyda Mahallesi'ne kadar bölgenin sokak ve caddelerinde yürüyüşler düzenlediğini aktardı.

Eski Şehir sakinlerinden Bedir Temimi ise "Bölgede, Filistin halkını hedef alan korkutma ve sindirme durumu var. Engel ve bariyerlerin artırılması, sokağa çıkma yasağı, Eski Şehir'i cehenneme çevirdi." dedi.

İsrail'in amacının Filistin halkını, bölgenin dışına iterek, Eski Şehir'i boşaltıp kontrolü ele geçirmek olduğunu kaydeden Temimi, "Burada kararlı şekilde duruyoruz ve gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'le birlikte dün Harem-i İbrahim Camisi ve çevresine baskın düzenlemişti.

İsraillilerin bu baskını, Chayei Sarah (Sebt Sarah) olarak adlandırdıkları kutlamaların bir parçası olarak gerçekleşiyor.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.