El Halil'de İsrailliler evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti, evde 7 çocuk var

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti.

Görgü tanığı Eymen Şenaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin El Halil iline bağlı Mesafir Yatta bölgesinin güneyindeki Vadi er-Rahim'de, akrabası Yusuf Şenaran'ın evini kuşattığını söyledi.

Şenaran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Şenaran ve eşini darbederek yaraladığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün akşam evin birkaç metre yakınına çadır kurduğunu aktaran Şenaran, bugün onlarca kişinin bu çadırda toplandıktan sonra evi kuşattığını ifade etti.

Şenaran, İsrail askerlerinin olay yerine geldiğini ancak evin kuşatılmasına müdahale etmediğini kaydetti. Evde 7 çocuğun bulunduğunu belirten Şenaran, ambulansların yaralılara ulaşamadığını söyledi.

Ekim 2023'ten bu yana 14 bin 742 saldırı

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun 4 Ekim'de yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 14 bin 742 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistin'in resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da, 194 yerleşim yeri ve 400 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımdan bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu süreçte 1210 Filistinli öldürüldü, 13 bin 350 kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.