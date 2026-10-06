El Halil'de İsrailliler evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti, evde 7 çocuk var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Halil'de İsrailliler evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti, evde 7 çocuk var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde El Halil'e bağlı Vadi er-Rahim'de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinli çiftin evini kuşatıp çifti darbetti. Evde 7 çocuk bulunurken yaralılara ambulans ulaşamadı, İsrail askerleri kuşatmaya müdahale etmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti.

Görgü tanığı Eymen Şenaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin El Halil iline bağlı Mesafir Yatta bölgesinin güneyindeki Vadi er-Rahim'de, akrabası Yusuf Şenaran'ın evini kuşattığını söyledi.

Şenaran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Şenaran ve eşini darbederek yaraladığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün akşam evin birkaç metre yakınına çadır kurduğunu aktaran Şenaran, bugün onlarca kişinin bu çadırda toplandıktan sonra evi kuşattığını ifade etti.

Şenaran, İsrail askerlerinin olay yerine geldiğini ancak evin kuşatılmasına müdahale etmediğini kaydetti. Evde 7 çocuğun bulunduğunu belirten Şenaran, ambulansların yaralılara ulaşamadığını söyledi.

Ekim 2023'ten bu yana 14 bin 742 saldırı

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun 4 Ekim'de yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 14 bin 742 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistin'in resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da, 194 yerleşim yeri ve 400 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımdan bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu süreçte 1210 Filistinli öldürüldü, 13 bin 350 kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaFilistinGüncelİsrailÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama... Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 01:21:21. #.0.2#
SON DAKİKA: El Halil'de İsrailliler evini kuşattıkları Filistinli çifti darbetti, evde 7 çocuk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei