El Kaide Üyesi Baykara Kardeşlerin Cezası Bozuldu

13.02.2026 14:44
Adana Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenleyen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'ya verilen cezaları, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozdu.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, TSK'nın Suriye'deki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenleyen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'ya 14 Ekim 2025'teki karar duruşmasında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 11 yıl 8'er ay hapis cezası verilen karara ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanıklara yerel mahkemece verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozuldu.

Kararda, Genelkurmay Başkanlığı ile yazışma yapılmak suretiyle iddianameye konu saldırı olayı sonucu yaralanan askeri ve sivil kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin temin edilerek dosyaya mağdur sıfatıyla eklenip davadan haberdar edilmeleri, varsa şikayet ve delillerinin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

İddianameye konu saldırı, ölüm ve yaralanma olayı nedeniyle başka bir cumhuriyet savcılığınca soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin araştırılması gerektiği kaydedilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Varsa ilgili evrakların mahallinden getirtilip dosya arasına alınması, mümkünse bu dava ile birleştirilmesi, Genelkurmay Başkanlığı yazısında bir işçinin şehit olduğunun bildirilmesi karşısında ölüm olayına ilişkin otopsi tutanağı, olay yeri inceleme ve tespit tutanakları ve kayıtlarının temini ile ölüm olayının kesinleşmesi ve yaralanma olayının niteliğine göre sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği hususların gözetilmemesi hukuka aykırı görülmüş olmakla hükümlerin bozulmasına karar verilmiştir."

Kararda sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verildiği bildirildi.

Dosya yeniden incelenmek üzere Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından 17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların, Suriye'de 30 Ocak 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı TSK ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapsinin istendiği birleştirme talepli iddianame de 25 Temmuz'da 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'ya 14 Ekim 2025'teki karar duruşmasında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 11 yıl 8'er ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

