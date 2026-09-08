El Nino kaynaklı kuraklık Sri Lanka'da 115 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi
Sri Lanka Ulusal Afet Yardım Hizmetleri Merkezi, ülkenin yedi bölgesinde El Nino kaynaklı kuraklıktan 115.000'den fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Kuraklık, bu bölgelerdeki yerel halkın geçim kaynaklarını ve günlük yaşamını ciddi biçimde tehdit ediyor.
POLONNARUWA, 8 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Afet Yardım Hizmetleri Merkezi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sri Lanka'nın yedi bölgesinde 115.000'den fazla kişinin El Nino kaynaklı kuraklıktan olumsuz etkilendiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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