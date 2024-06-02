El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ikinci kez yemin etti - Son Dakika
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ikinci kez yemin etti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ikinci kez yemin etti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ikinci kez seçimleri kazanmasının ardından düzenlenen törenle yemin etti. Filistin asıllı Bukele, başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından yemin ederek yeni görevine resmen başladı. Bukele, çetelerle mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayarak, El Salvador'u dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdiklerini belirtti. Törene birçok devlet başkanı da katıldı.

02.06.2024 06:51
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ikinci kez seçimleri kazanmasının ardından düzenlenen törenle yemin etti.

Filistin asıllı Bukele, başkent San Salvador'daki Ulusal Saray'da yapılan törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından yemin ederek yeni görevine resmen başladı.

Bukele, sarayın bahçesindeki destekçilerine yaptığı konuşmada, El Salvador'u çetelerden kurtararak dünyanın en güvenli ülkesine dönüştürdüklerini söyledi.

Göreve başladıkları ilk andan itibaren çetelere karşı "amansız" bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Bukele, "1 Mayıs 2022'de Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi olduk; bir yıl sonra 1 Mayıs 2023'te, Latin Amerika'nın en güvenli ülkesine dönüştük. Tam olarak 1 yıl sonra yani bu yılın Mayıs ayında, tüm Batı Yarımkürenin en güvenli ülkesi olduk." dedi.

"Hep birlikte çetelerin kökünü kazıyoruz"

Bukele, El Salvador'u yönetenlerin yıllarca ülkeyi kanserli bir hastaya dönüştürdüğünü anlatarak, "Gelen yönetimler, kanserli hastayı iyileştirmek yerine onu daha da kötüleştirdi. El Salvador halkı, reçeteye harfiyen uydu ve kanserli hücreleri yok etmemiz için bize yetki verdi. Hep birlikte çetelerin kökünü kazıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının El Salvador halkının içinde bulunduğu koşulları anlamadığını savunan Bukele, çetelere yönelik kararlı mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Çok sayıda devlet başkanı törene katıldı

Bukele'nin yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Belize Başbakanı Juan Antonio Briceno, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo katıldı.

42 yaşındaki Bukele, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 85'ini alarak ikinci kez devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA

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