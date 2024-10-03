Elazığ'a 3 Milyon Sazan Yavrusu Takviyesi - Son Dakika
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Elazığ'a 3 Milyon Sazan Yavrusu Takviyesi

Elazığ'daki su kaynaklarının balıklandırılması için 3 milyon sazan yavrusu gönderilecektir.

03.10.2024 17:47
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Elazığ'daki göl ve göletlere 3 milyon sazan yavrusu takviyesi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde bu yıl üretimi gerçekleştirilen 25 milyon sazan yavrusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 15 ildeki su kaynaklarının balıklandırılması için gönderilmesine başlandı.

Sazan yavrularından 3 milyonu Elazığ'da başta Keban ve Karakaya baraj gölleri olmak üzere diğer su kaynaklarının balıklandırılmasında kullanılacak.

Bu kapsamda ildeki su kaynaklarını balıklandırma faaliyetleri yüzde 20 tamamlanırken, Keban Baraj Gölü'nün Koruluk mevkisinde düzenlenen törende, 50 bin balık yavrusu suya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin iç su kaynakları ile birlikte su ürünleri üretimi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Su ürünleri sektörünün ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Su kaynakları bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bu kaynaklar bize bir miras değil, geleceğe taşıyacağımız birer emanettir. Bugün dünya üzerinde bu su kaynaklarından insanlık besleniyor. Bu kaynakların korunması, devamlılığı ve sürdürülebilirliği çok önemli. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için balıklandırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz."

Vali Numan Hatipoğlu ise Tarım ve Orman Bakanlığının ülkede balıkçılık faaliyetlerini daha iyi bir noktaya getirmek için ciddi faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde iç sulara balıklandırma çalışması yapıldığını dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 47 ile buradan 53,5 milyona yakın yavru sazan gönderilmiş. 2024 yılında ise 15 ilimize yaklaşık 25 milyon civarında yavru gönderilecek. Yine 'tek millet iki devlet' düsturuyla bir arada olduğumuz Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine sazan yavrusu göndereceğiz. Bu, baraj ve göllerde ekosistemi koruma ve ekonomiye destek anlamında önemli."

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz ile kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Keban, Tarım, Son Dakika

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