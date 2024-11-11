Elazığ, Batman ve Mardin'de fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Elazığ, Batman ve Mardin'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Elazığ, Batman ve Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

11.11.2024 16:46
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Elazığ, Batman ve Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Harput Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinliğe katılanlar 2 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Vali Numan Hatipoğlu, geleceğin teminatı gençlerin ağaçlandırma faaliyetine bu kadar gönülden katılıyor olmasının mutluluk verdiğini belirtti.

Türkiye'de son 20 yılda yürütülen hummalı çalışmalarla milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Hatipoğlu, gelecek nesillerin daha yeşil bir çevrede yetişmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, "Orman yangınlarının meydana geldiği her alan muhakkak ağaçlandırılmak zorunda. Bu anlamda gerekli çalışmaları orman teşkilatımız sürekli olarak devam ettirmektedir. Yanan her ağacın yerine neredeyse 2-3 katı, bazı yerlerde 5 katı ağaç dikilmektedir. Bu anlamda orman teşkilatımızı kutluyoruz. Gençlerimizin bugün dikecekleri fidanların da takipçisi olacaklarına inanıyoruz." dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını anımsatarak, bu yıl da "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" temasıyla ülke genelinde 81 ildeki lokasyonlarda milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Arpacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Etkinliklerimiz ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün alanlarda gerçekleştirilecektir. Bugün Harput'ta 2 bin 300 fidanı toprakla buluşturuyoruz. İlimizde farklı lokasyonlarda da 23 bin 750 fidan dikilecek olup Elazığ'da yıl sonuna kadar 1 milyon fidanın toprakla buluşması sağlanacaktır."

Etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve kurumların müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Çayı kenarında düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Türkiye'de orman varlığının her geçen gün arttığını söyledi.

Kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 bin 275 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Canalp, "Yıl içerisinde toplam dikeceğimiz fidan sayısı da 105 bin 800 olacak. Son 20 yıllık dönemde 4 milyon 800 bin fidanı Batman sınırları içerisinde toprakla buluşturmuş olduk." diye konuştu.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, amaçlarının çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu söyledi.

Yapılan bu etkinliklerle toplumda çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özcoşar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ, Batman ve Mardin'de fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

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