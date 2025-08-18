Elazığ'da 164 Çocuk Sünnet Şöleni - Son Dakika
Elazığ'da 164 Çocuk Sünnet Şöleni

18.08.2025 20:50
Elazığ'da düzenlenen 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 164 çocuk sünnet edilip eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

Elazığ'da "2. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde 164 çocuk sünnet edildi.

Hazar Gölü kıyısında bulunan İl Özel İdaresi kampında, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı öncülüğünde düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şölende müzik eşliğinde dans edip yarışmalara katılan çocuklar, Rafadan Tayfa ekibinin sahne gösterisiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Şölen kapsamında sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program çocukların neşesiyle sona erdi.

Nazırlı, yaptığı konuşmada, sünnet şölenine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çocukların ve ailelerin mutluluğu için bugün bir araya geldiklerini ifade eden Nazırlı, "Rafadan Tayfa da bu mutluluğa ortak olmak ve yavrularımıza güzel bir gün yaşatmak için davetimizi kabul etti. Bu etkinliğin düzenlenmesinde öncelikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bu şölenin gerçekleşmesi için maddi ve manevi katkı sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan Rafadan Tayfa ekibinin yapımcısı İsmail Fidan, çizgi dizinin Anadolu serisinde Elazığ'a özel bir bölüm ayrılacağını aktararak, "Ayrıca yeni film projelerinde de Elazığ'a yer vereceğiz. Elazığ'a hayran kaldık. Elazığ'ın kültürel varlığını, insanının samimiyet ve misafirperverliğini Rafadan Tayfa hayranları vesilesi ile dünyaya duyuracağız." diye konuştu.

Şölene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile aileler katıldı.

Kaynak: AA

