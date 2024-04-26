Elazığ'da 41. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Başladı - Son Dakika
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Elazığ'da 41. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Başladı

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Elazığ'da gerçekleştirilen 41. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantısı başladı. Toplantıda, mühendislik fakültelerinin eğitim-öğretim, kontenjan, mezunların istihdamı gibi konular ele alındı.

26.04.2024 18:59
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Elazığ'da 41. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantısı başladı

ELAZIĞ - İki gün sürecek olan 41. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantısı, Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Elazığ'da başladı.

41. Mühendislik Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısı bu yıl 85 Mühendislik Fakültesi Dekanının katılımıyla Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Elazığ'da başladı. FÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mühendislik dekanlarının katıldığı toplantının öğleden önceki bölümünde, Mühendislik Fakültelerinin eğitim-öğretim, kontenjan, mezunların istihdamı gibi birçok eksendeki güncel konuları ele alınarak değerlendirildi. MDK Genel Kurulu yapılacağı toplantının öğleden sonraki ikinci kısmında ise görüş öneri ve soru cevap kısmından sonra son bulacağı bildirildi. İki gün sürecek olan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Mühendislik Dekanlar Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Berna Dengiz ile dekanlar ve öğrenciler katıldı.

"Bizim için gerçekçi olanı ele alıyoruz"

Açılış konuşması yapan Mühendislik Dekanlar Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Berna Dengiz, "41. MDK toplantısını Elazığ Fırat Üniversitesinde yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte olmak ve bu toplantıda birçok sorunumuzu konuşmak, paylaşmak, yeni öneriler geliştirmek için buradayız. Bildiğimiz gibi üniversiteler bilginin tek kaynağı olmaktan çıkmış durumda. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim yaşamımızı ve toplumun yapısını bu denli değiştirmişken yeni öğretim ilişkilerini oluşturmuşken bu değişim ve dönüşüm içinde yetişen gençlerimizin iyi mühendis olarak yetiştirmenin yollarını birlikte bu toplantıda arayacağız. Yetkin mühendislik konusunu yeniden gündeme getirmemiz lazım. Özellikle deprem olayı, bizim artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Nitelikli eğitim programlarını çalışıyoruz. Endüstri 4.0'ı konuşuyoruz. Bizim için gerçekçi olanı ele alıyoruz. Bunları bugün ve yarınki toplantılarda birlikte konuşacağız" dedi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise "Üniversitemiz, yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip. Halihazırda 18 fakülte, 3 yüksekokulu, 9 meslek yüksekokulu ve 4 lisans enstitü ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün de ülkemizin çok farklı üniversitelerinden dekan hocalarımız bir araya geldiler. Buradaki dekan hocalarımız da muhakkak ülkemizde mühendislik alanının gitmekte olduğu yolu, mühendislik alanından müfredatlarımız yeni gelişmelere nasıl uyarlanabilir veya revize edilebilir gibi konular üzerinde çalışmalar yapacaklar. Bu çalışma rapor haline getirilecek. Hocalarımız, bunu muhakkak YÖK ile paylaşmış olacaklar. Böylece ülkemizin yararına, ülkemizde mühendisliğin gelişmesi için milli teknoloji hamlelerinin bu coğrafyadan gerçekleşebilmesi için muhakkak YÖK'e ışık tutacaktır. Bu yüzden hocalarımızın bugün ve yarın yapacakları çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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