Elazığ'da Bilim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Bilim Fuarı Düzenlendi

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Öğrencilerin 20 bilim projesi Elazığ'daki fuarda sergilendi, ziyaretçilerle paylaşıldı.

25.04.2025 13:32
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Öğrencilerin hazırladığı bilim projeler, bilim merkezinde görücüye çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da öğrencilerin hazırladığı birbirinde farklı bilim projeleri, Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi'nde sergilendi.

Elazığ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Elazığ Milli Eğitim İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen fuarda, Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı 20 proje sergilendi. Açılışa AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve proje temelli öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlandığı vurgulanırken, etkinlik boyunca öğrenciler projelerini tanıtarak ziyaretçilere bilgi verdi. Öte yandan sergilenen projeler, farklı alanlardaki yaklaşımları ve yenilikçi fikirleriyle dikkat çekti.

Gençlerin ortaya koyduğu çalışmalar karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, " Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi'nde gençlerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu anlamda milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz. Genç kardeşimiz, gerçekten birbirinden kıymetli bir çok projeyi bizlere anlatıyor. Biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Çok önemli icatlar ve buluşlar, geleceğe ışık tutan, Türkiye'mizi aydınlatan ve bize umut veren projeler var. Malatya'da üç tane bölge birinciliğimiz oldu. İnşallah, bu gençlerimiz de Elazığ temsil eden önemli projelere daha büyük birinciliklere hep beraber gideceklerdir" dedi.

Bilim ve Sanat Merkezi proje yürütücülerinden Burak Gül, "Bugün TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışını gerçekleştirdik. Fuarımızda toplamda 20 tane alt proje bulunmaktadır ve 60 tane öğrencimi yer almaktadır. Öğrencilerimizin bir çoğu ortaokul öğrencisidir. Bazı projelerimizde lise öğrencisi de görev almaktadır. Fizik, kimya, coğrafya, matematik, yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda proje yapılmıştır. Bu projeler öğrencilerimizin gelişimini, algoritma düşünmesini, problem çözme becerisini, sunum becerisini ve aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşme becerisini arttıracaktır" diye konuştu.

Öğrencilerden Esma Polat ise "Bugün 4006 sergimizde görevliyim. Projemizin adı, 'Mavi Işık ile Kavşaklarda Ambulans Geçişini Kolaylaştırma' olarak geçiyor. Bu projeyi yaptığımdan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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