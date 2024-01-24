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Elazığ'da Deprem Riskiyle Yüzleşmek Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Deprem Riskiyle Yüzleşmek Paneli Düzenlendi

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin yıl dönümü dolayısıyla 'Deprem riskiyle yüzleşmek, Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek' paneli düzenlendi. Panelde, deprem öncesi alınacak tedbirler, depreme dirençli binaların inşası ve kentsel dönüşüm konularında sunumlar yapıldı. Panele yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl ve çeşitli uzmanlar katıldı.

Elazığ\'da Deprem Riskiyle Yüzleşmek Paneli Düzenlendi
24.01.2024 - 20:33,
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Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem riskiyle yüzleşmek, Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" paneli düzenlendi.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra konuşmacılar, deprem öncesi alınacak tedbirler, depreme dirençli binaların inşası ve kentsel dönüşüm konularında sunum gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl'ün yaptığı panele, yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Fırat Üniversitesi (FÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, FÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve yapı analiz uzmanı Prof. Dr. Ömer Keleşoğlu, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve kentsel dönüşüm uzmanı Osman Avcıl konuşmacı olarak katıldı.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, akademisyenler, müteahhitler, inşaat sektörü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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