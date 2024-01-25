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Elazığ'da depremzedelere konut ve iş yeri dağıtımı için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da depremzedelere konut ve iş yeri dağıtımı için kura çekimi yapıldı

Elazığ'da meydana gelen depremlerde ev ve iş yerleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 118 konut ve 17 iş yeri için kura çekimi gerçekleştirildi. Konut ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Elazığ merkezde konut bekleyen vatandaş kalmadığı belirtildi.

Elazığ\'da depremzedelere konut ve iş yeri dağıtımı için kura çekimi yapıldı
25.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde ev ve iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 118 konut ile 17 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ev ve iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez ve merkeze bağlı köylerde inşası tamamlanan 118 konut ve 17 iş yeri için kura çekimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasında törenle gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, burada yaptığı konuşmada, konut ve iş yerlerinin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Elazığ merkezde konutunu bekleyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Sadece kırsal kesimde köylerde yapımı sürenler var. Onlar da bittikçe kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da depremzedelere konut ve iş yeri dağıtımı için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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