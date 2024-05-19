Elazığ'da fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Elazığ'da fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü, 10 metrelik Türk bayrağı eşliğindeki fener alayı yürüyüşüyle kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve 100 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.

19.05.2024 22:55
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Elazığ'da fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü, 10 metrelik Türk bayrağı eşliğindeki fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Gazi Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve 100 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüş sonunda katılımcılar, mehter takımının gösterisi izledi.

Yürüyüşe Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Gençlik, Elazığ, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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