Elazığ'da Fermuar Sistemi Uygulaması - Son Dakika
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Elazığ'da Fermuar Sistemi Uygulaması

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Sürücüler, ambulansa yol vererek 'Fermuar Sistemi'ni başarıyla uyguladı. Sağlık Müdürü teşekkür etti.

12.12.2024 10:59
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Yaşama 'Fermuar Sistemi' ile yol verdiler

Elazığ'da sürücüler, hasta taşıyan ambulansın önünü 'Fermuar' sistemi açtı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüler hasta taşıyan ambulansa 'Fermuar' sistemi ile yol verdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, sağlık ekiplerine yol veren araç sürücülerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Önceki gün Atatürk Bulvarında hasta taşıyan ambulans, trafiğe girdi. Siren sesini duyan sürücüler de hemen 'Fermuar' sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. O anlar ise ambulans personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu geçen hafta başlatılan 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' çalışmasının vatandaşlar tarafından uygulanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Kampanyamızın odak noktası vatandaşlarımızdır"

Türkiye'nin tüm sağlık alanında olduğu gibi 112 acil sağlık hizmetleri sunumunda da önde gelen ülkeler arasında olduğunu kaydeden Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 112 acil yardım ambulanslarımız ile en ücra noktalara çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet veriyoruz. Acil sağlık hizmetlerinin amacı ihtiyacı olan herkese 24 saat 112 hattının aranması üzerine en kısa sürede ulaşmak, hasta ve yaralıya olay yerinde tıbbi müdahalesini yaparak en uygun tesisine ulaştırmaktır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 'fermuar sistemi ile yaşama yol ver' sloganı adı altında bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada ilimizde valiliğimiz koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kampanyamızın odak noktası vatandaşlarımızdır. 112 acil sağlık hizmetinin etkin ve en kısa süre içerisinde verilebilmesi için 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekmektedir. Ambulanslarımızın hastalarımızı en kısa sürede sağlık tesisine ulaştırabilmesi adına trafikte, acil geçiş koridoru sağlayacak olan 'fermuar sisteminin' vatandaşlar ve tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi bizler için çok kıymetlidir. Ambulanslarımıza trafikte acil geçiş koridoru sağlamaları noktasında vatandaşlarımıza çağrılarımızı yineliyor, fermuar sistemi ile yaşama yol vermeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizleri çok mutlu etti"

Sürücülerin fermuar sistemi ile ambulansa yol vermesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Dr. Gecekuşu, "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bakanlık tarafından 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sloganıyla projesi başlatılan ve ilimizde dün itibariyle 112 ekiplerimiz tarafından hasta alındıktan sonra hastaneye götürülürken vatandaşlarımız tarafından bu uygulamanın gerçekleştirilmesi bizleri çok mutlu etmiştir. Vatandaşlarımıza hassasiyet ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 7 gün 24 saat fedakarca çalışan acil sağlık hizmetlerimizin her bir personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Fermuar Sistemi Uygulaması - Son Dakika

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