Elazığ'da hasarlı binaların yıkımları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı İzzetpaşa ve Nailbey mahallelerinde bulunan binalar iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.