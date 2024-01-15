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Elazığ'da hasarlı binaların yıkımları sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da hasarlı binaların yıkımları sürüyor

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, İzzetpaşa ve Nailbey mahallelerinde bulunan binaların yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir olan binaların yıkım anları, toz bulutuyla kaplanırken cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

15.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:01
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Elazığ'da hasarlı binaların yıkımları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı İzzetpaşa ve Nailbey mahallelerinde bulunan binalar iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ\'da hasarlı binaların yıkımları sürüyor
Kaynak: İHA
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