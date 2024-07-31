Elazığ\'da İsmail Haniye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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ELAZIĞ'DA AKŞAM NAMAZI SONRASI GIYABİ CENAZE NAMAZI

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Elazığ'da, akşam namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Gazi Caddesi girişinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda doğru yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve basın açıklamasından sonra edilen duaların ardından grup, dağıldı.

Tamer ÖREN/ELAZIĞ,