Elazığ'da İsmail Haniye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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Elazığ'da İsmail Haniye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

31.07.2024 22:55
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ELAZIĞ'DA AKŞAM NAMAZI SONRASI GIYABİ CENAZE NAMAZI

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Elazığ'da, akşam namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Gazi Caddesi girişinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda doğru yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve basın açıklamasından sonra edilen duaların ardından grup, dağıldı.

Tamer ÖREN/ELAZIĞ,

Elazığ\'da İsmail Haniye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da İsmail Haniye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da İsmail Haniye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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