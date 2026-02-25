Elazığ'da Kadınlardan İftar Dayanışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Kadınlardan İftar Dayanışması

25.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı kadınlar, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği hazırlıyor ve dağıtıyor.

Elazığ'da kadınlar ramazan dolayısıyla kentteki yaşlılar, yalnız yaşayanlar ve engelli bireylerin iftar sofrası için yemek hazırlıyor.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen, aralarında öğretmenlerin, eczacıların, hemşirelerin de bulunduğu farklı mesleklerden 60 kadın, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ramazanda afetzedeler için başlattıkları iftarlık hazırlığını geleneğe dönüştürdü.

Kadınlar o yıldan bu yana üyelerinin ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri malzemelerle ramazan boyu ihtiyacı olan ailelerin iftar sofralarına yemek hazırlamak için ocak başına geçiyor.

Bu yıl da "Gönüllü annelerden gönül sofralarına" sloganıyla çalışma yürüten kadınlar bir dernek üyesinin iş yerinin bir bölümünü adeta aşevine dönüştürdüler.

Çalışmaya katkı sunan kadınlar mesailerinden arta kalan zamanlarda mutfakta hummalı bir çalışmayla her gün 3 çeşit yemek ile tatlı ve salata hazırlıyor.

Kadınlar hazırladıkları iftarlıkları önceden tespit edilen ailelerin adreslerine kendi araçlarıyla ulaştırıyor.

"Günlük 200'e yakın aileye yemek çıkarmaya çalışıyoruz"

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllü kadınlarla, ailelerin iftar sofrasına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Ramazanın sadece oruç tutulan bir ay olmadığını, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir dönem olduğunu ifade eden Erdoğan, "Büyük imkanlarımız yok. 60 gönüllü anneyle kendi imkanlarımızla bir aşevi kurduk. Arkadaşımızın bize kapılarını açtığı iş yerinin bir bölümünde yemeklerimizi yapıyoruz. Günlük 200'e yakın aileye yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince ramazan boyunca bu desteğe devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından ramazan ayında bu çalışmaya başladıklarını anlatarak, o dönemde 100 aileye ramazan boyu yemek ulaştırdıklarını ifade etti.

Bu dayanışmayı aynı zamanda gelecek nesillere örnek olmak adına da önemli bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Yaşlılarımız, yemek yapamayan engelli kardeşlerimiz, yalnız yaşayan vatandaşlarınız, yetim yavrularımız ve ihtiyacı olan ailelerimiz için burada yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Çorba, ana yemek, salata, tatlı hazırlıyor ekmek ile evlere ulaştırıyoruz. Bu iyilik hareketi var olduğumuz ve gücümüz yettiği sürece devam edecek." diye konuştu.

Erdoğan, kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür dayanışma örneklerinin sayısının artması gerektiğini belirtti.

"İyilik için yarışıyoruz"

Çalışmaya gönüllü katkı sunan kadınlardan Neslişah Kızılkaya, iş yerinin bir bölümünü yemek yapımı için mutfak olarak tahsis ettiğini belirterek, yemekleri hazırlayıp, tek tek paketleyip ihtiyacı olan ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Menüyü ailelerin taleplerine göre hazırladıklarını anlatan Kızılkaya, "Burada herkesin işi ayrı. Kendi sofralarımıza yaptığımız gibi yapıyoruz. Kendi evimizde ne malzeme kullanıyorsak burada da onu kullanıyoruz. Her birimiz ayrı mahalleye gidiyoruz. Yaptığımız yemekleri kendi araçlarımızla götürüp, teslim ediyoruz." dedi.

Tülay Nacar ise 4 yıldır gönüllü olarak ramazanda ihtiyacı olan ailelere iftarlık hazırladığını belirtti.

Sabah erken saatlerde yemek hazırlığına başladıklarını anlatan Nacar, "Bu platformda olduğum için çok mutluyum. Çok huzur verici bir durum. İyilik için yarışıyoruz. Birçok gönüle dokunmak için hepimiz buradayız." ifadelerini kullandı.

Şule Nur Ünlü de büyük bir mutlulukla bu yemekleri hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Paylaştıkça çoğalan bu iyiliğin bir parçası olmak bizim için şükür vesilesi. Amacımız kimseyi incitmeden gönüllere dokunarak dayanışmamızı büyütmektir. 'Hizmet nimettir' bilinciyle yola çıktığımız annelerimizle daha çok gönüle dokunmak, daha çok sofraya konuk olmak niyetiyle hizmet sunmaktayız."

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kadınlardan İftar Dayanışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti Mal varlıklarını bir bir listelemişler İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:56
Galatasaray’ı yenen takıma FIFA’dan şok ceza
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:51:24. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kadınlardan İftar Dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.