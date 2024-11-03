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Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da Kırmızı Montlular Gönüllülük Harekatı anneleri, şehit aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Elazığ'da Kırmızı Montlular Gönüllülük Harekatı Derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığlı şehit aileleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleri ilk olarak Diyarbakır'da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'ne PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Yakup Kılınç'ın ailesiyle bir araya geldi. Burada şehidin annesi ve babası ile sohbet eden derken üyeleri ardından da Arıcak yolunca PKK'lı teröristler tarafından otobüsün taranmasında şehit olan Muhittin Özcan'ın ailesi bir araya gelerek dualar etti.

Bugün çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit, "Sürekli yapmış olduğumuz bir etkinlik. Bugün çok fazla duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Yaptığımız etkinlik daha önce yapmış olduğumuz etkinliklerden çok farklı bir etkinlik. Bugün burada şunu çok iyi anlayabiliyoruz ki Türk annesi, babası ve şehit annesi ve babası dünyada birçok millet varken evlatları vatan müdafaasında ölürken bizim analarımız ve babalarımız bir evladımız daha olsa vatana kurban ederiz diyorlar. Türk annesi ve babasının bu vatana verdikleri fedakarlıkları görüyoruz. Bizi Türkiye yapan oluşumun bu olduğunu burada daha yakından gördük. Bugün şehidimiz Yakup Kılınç'ın babasının yanındayız. Birçok şehidimizin evini ziyaret ederek onların hayır dualarını alacağız. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz vurulunca değil, unutulunca ölürler. Bizde bugün ekibimiz ve annelerimizle beraber şehit ailelerimizin kapılarını açtık. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, hafta sonlarını ya da farklı günlerde bu insanların kapısını çalarak hayır dualarını almalarını istiyoruz. Biz Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi olarak toplumun her yerinde bu etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ailelerin kendilerini ziyaret etmesinin ardından çok mutlu olup gururlandığını aktaran Yakup Kılıç'ın babası Mahmut Kılınç "Ablalarımız, yengelerimiz ve kardeşlerimiz Pazar günü istirahatlerini bozarak bizleri ziyaret ettiler. Bu onların devletini ve vatanlarını sevmesini gösteriyor. Oradan buraya kalkıp gelmeleri beni çok gururlandırdı. Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin ve devletimizi güçlendirsin. Cenab-ı Allah şanlı ordularımızı muzaffer etsin" ifadelerini kullandı.