Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi

Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi Elazığ'da Kırmızı Montlular Gönüllülük Harekatı anneleri, şehit aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

03.11.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da Kırmızı Montlular Gönüllülük Harekatı anneleri, şehit aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Elazığ'da Kırmızı Montlular Gönüllülük Harekatı Derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığlı şehit aileleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleri ilk olarak Diyarbakır'da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'ne PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Yakup Kılınç'ın ailesiyle bir araya geldi. Burada şehidin annesi ve babası ile sohbet eden derken üyeleri ardından da Arıcak yolunca PKK'lı teröristler tarafından otobüsün taranmasında şehit olan Muhittin Özcan'ın ailesi bir araya gelerek dualar etti.

Bugün çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit, "Sürekli yapmış olduğumuz bir etkinlik. Bugün çok fazla duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Yaptığımız etkinlik daha önce yapmış olduğumuz etkinliklerden çok farklı bir etkinlik. Bugün burada şunu çok iyi anlayabiliyoruz ki Türk annesi, babası ve şehit annesi ve babası dünyada birçok millet varken evlatları vatan müdafaasında ölürken bizim analarımız ve babalarımız bir evladımız daha olsa vatana kurban ederiz diyorlar. Türk annesi ve babasının bu vatana verdikleri fedakarlıkları görüyoruz. Bizi Türkiye yapan oluşumun bu olduğunu burada daha yakından gördük. Bugün şehidimiz Yakup Kılınç'ın babasının yanındayız. Birçok şehidimizin evini ziyaret ederek onların hayır dualarını alacağız. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz vurulunca değil, unutulunca ölürler. Bizde bugün ekibimiz ve annelerimizle beraber şehit ailelerimizin kapılarını açtık. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, hafta sonlarını ya da farklı günlerde bu insanların kapısını çalarak hayır dualarını almalarını istiyoruz. Biz Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi olarak toplumun her yerinde bu etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ailelerin kendilerini ziyaret etmesinin ardından çok mutlu olup gururlandığını aktaran Yakup Kılıç'ın babası Mahmut Kılınç "Ablalarımız, yengelerimiz ve kardeşlerimiz Pazar günü istirahatlerini bozarak bizleri ziyaret ettiler. Bu onların devletini ve vatanlarını sevmesini gösteriyor. Oradan buraya kalkıp gelmeleri beni çok gururlandırdı. Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin ve devletimizi güçlendirsin. Cenab-ı Allah şanlı ordularımızı muzaffer etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika


20:01 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
13:00 Mourinho’dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı
12:58 İran lideri Hamaney’den İsrail ve ABD’ye gözdağı İran lideri Hamaney'den İsrail ve ABD'ye gözdağı
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 20:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kırmızı Montlular, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.