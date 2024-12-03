Elazığ’da Kış Hasadı: Üzümler Brandayla Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ’da Kış Hasadı: Üzümler Brandayla Korunuyor

Elazığ’da Kış Hasadı: Üzümler Brandayla Korunuyor

Elazığ'da üreticiler, soğuk havaya karşı brandalarla korudukları üzümleri kış hasadında topluyor.

03.12.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da üreticiler soğuk havaya karşı üzerlerini brandayla kapatarak geç olgunlaşmasını sağladıkları üzümlerin kış hasadını yapıyor.

Yaklaşık 110 bin dönüm alanda yöreye has iri salkımlı üzüm üretimi yapılan kentte, aralarında tescilli "Öküzgözü" ve "Boğazkere" ile "Şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "Papazkarası" ve "Köhnü" gibi farklı cinslerde yetiştirilen üzümde hasat ağustos ayından bu yana devam ediyor.

Keban Baraj Gölü kıyısında, toprak ve iklim yapısı nedeniyle üzüm yetiştiriciliği için elverişli olan Hoş, Güzelyalı ve Kıraç köylerinin bulunduğu ovada, üreticiler üzümü soğuk hava ve yağışa karşı dalında koruyarak hasat süresini uzatmak için bağların üzerini mavi beyaz brandalarla kapatıyor.

Uzun süre sofraları bu lezzetle buluşturmak isteyen üreticiler, erken gelen kış ve kar nedeniyle sıcaklığın sıfırın altını gördüğü bugünlerde üzümleri korumak için özel bir çaba gösteriyor.

Sis makinesi ile (zirai don önleyici) sağlanan buharla üzümleri dalında koruyan üreticiler hasat süresini uzatıyor.

Karlı kaplı ovada branda altında üzüm toplayan üreticiler hasadı ocak ayına kadar sürdürmeyi hedefliyor.

"Kar yağışına rağmen hasadımız devam ediyor"

Üzüm üreticilerinden 5 çocuk babası Özel Çetin (48) AA muhabirine, ağustos ayının sonunda başladıkları hasadı sürdürdüklerini belirterek, bağların bir kısmının üzerini brandayla örterek hasat sezonunu uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte 15 yıldır üzüm ürettiğini, ailesinin ise yıllardır bu işi yaptığını anlatan Çetin, 200 dönüm arazide bağcılık yaptığını belirtti.

"Allah'a çok şükür kazancımız iyi. Kar yağışına rağmen halen hasadımız devam ediyor. İnşallah da devam edecek." diyen Çetin, bölgede birçok üzüm çeşidi bulunduğunu ifade etti.

Çetin, ağustosun sonunda Öküzgözü ve Boğazkere çeşitlerinde hasada başlandığını dile getirerek, diğer üzüm türlerinde ise hem üretimin hem hasadın sürdüğünü belirtti.

Konumu itibarıyla bölgenin üzüm üretimi için uygun olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Bölgemizin etrafı dağlarla çevrili. Önünde Keban Barajı'nın en büyük toplanma alanı var. Bu nedenle kendine ait bir iklimi var. Hasadı ocak ayına kadar uzattığımız oluyor. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin her bölgesi ile Romanya başta olmak üzere başka ülkelere de gönderiyoruz. İnşallah ürünlerimize herhangi bir zeval gelmeden sezonu sonlandırırız. Bu yıl kış ve kar erken geldi. Şu an dalında 100 ton üzümüm var. İnşallah aldığımız önlemlerle üzümümüzü hasat edip sezonu sonlandıracağız."

-"Geceleri sıfırın altında 7 dereceyi dahi görüyoruz"

Beytullah Efe (30) de uyguladıkları tekniklerle üzüm hasadını uzatmaya çalıştıklarını belirtti.

"Türkiye'de dalında üzümün en son hasat edildiği şehir biziz. Manisa en büyük üretici ama iklim olarak bizim ilimiz daha soğuk. Şuan etrafımız karla kaplı. Çanak bir bölgedeyiz. Yanı başımızda bir barajımız var. Bunun etkisiyle karın ve soğuğun etkisini minimize ediyoruz." ifadelerini kullanan Efe, büyük emekle yetiştirdikleri üzümleri korumak için özel önlemler de aldıklarını anlattı.

Efe, sis makinesi ile gece oluşan buzlanmaya karşı özel solüsyonlarla soğuğun etkisini minimuma indirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Geceleri sıfırın altında 7 dereceyi dahi görüyoruz. Hedefimiz ocak ayını görmek. Belki bu yıl zorlanabiliriz. Geçmiş yıllarda rahat bir şekilde görebiliyorduk. Ama bu yıl kışın biraz erken geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Dört bir tarafın karlarla kaplı olmasına rağmen bağlarda hasadı sürdürdüklerini ifade eden Efe, üzüme talebin yüksek olduğunu belirtti.

Efe, Romanya ve Ukrayna'ya üzüm gönderdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an kış şartlarına dayanıklı olmasıyla, raf ömrü uzun bilinen 'Ağın beyazı' çeşidimizde hasadı sürdürüyoruz. Gündüzleri hava nispeten iyi olsa da geceleri genelde kar yağışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sıcaklıklar sıfırın altında 6-7 derecelere kadar düşüyor. Ovada gece ve gündüz arasında ciddi sıcaklık farkı var. Üzümü gece de muhafaza ederek hasadı ocak ayına kadar sürdürebiliyoruz."

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ’da Kış Hasadı: Üzümler Brandayla Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ’da Kış Hasadı: Üzümler Brandayla Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.