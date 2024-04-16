Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde koruma altında olan dağ keçileri, kayalık ve sarp yamaçlarda yiyecek ararken görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

16.04.2024 13:04
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Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri Karakoçan ilçesi Hamurkesen köyünde görüntülendi. Dağlık alanda yiyecek arayan dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ\'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi
Kaynak: İHA

Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

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