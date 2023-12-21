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Elazığ'da operasyon: 3 hükümlü ve 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da operasyon: 3 hükümlü ve 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 3 hükümlü gözaltına alındı. Ayrıca, bir iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının faili de güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Elazığ\'da operasyon: 3 hükümlü ve 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı
21.12.2023 - 19:07,
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 6 ay, "hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 yıl 1 ay, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı.

Öte yandan, Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının faili yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu tespit edilerek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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