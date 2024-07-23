Elazığ'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın bölgesine Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru ilerleyebileceği endişesiyle acil havadan müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.

23.07.2024 02:05
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü kırsalındaki orman yakınında, saat 3.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, köylüler de traktörleriyle yardım etti. Yangın bölgesine giden Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı Songül Düzgün, yangının yayılma riskine dikkat çekerek, bölgedeki yüzlerce hektarlık orman alanının etkilendiğini, yerleşim yerlerine doğru ilerleyebileceği endişesiyle de acil havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına müdahale sürüyor.

Elazığ\'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Kaynak: DHA

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