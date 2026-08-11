Elazığ'da örtü yangını: 325 hektar zarar - Son Dakika
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Elazığ'da örtü yangını: 325 hektar zarar

Elazığ\'da örtü yangını: 325 hektar zarar
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Karakoçan'da çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü; 3 kişi dumandan etkilendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.

Bağlıağaç köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Demirtepe köyündeki arazilere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Vatandaşlardan 2'si olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi, biri ise hastaneye kaldırıldı.

Yangında, yaklaşık 325 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da örtü yangını: 325 hektar zarar - Son Dakika

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