Elazığ’da Örümcek Adam Coşkusu - Son Dakika
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Elazığ’da Örümcek Adam Coşkusu

Elazığ’da Örümcek Adam Coşkusu
17.06.2026 15:47
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Ayaz Salih Koç, Elazığ'da çocuklarla buluşarak deprem etkilerini unutturmaya çalıştı.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç, 74'üncü şehir olarak geldiği Elazığ'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleketi İzmir'de mankenlik yapan 27 yaşındaki Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giderek yaptığı etkinliklerle çocukların afetin izlerini unutmalarına destek oldu.

İlerleyen süreçte kostümüyle ülke turuna çıkan Koç, Türkiye seyahatinin 74'üncü durağı Elazığ'a geldi.

Kostümüyle Gazi Caddesi, Köfteciler Sokağı, Kapalı Çarşı ve tarihi Harput Mahallesi'ni gezen Koç, Elazığ Belediyesi Kültür Park'ta çocuklarla oyunlar oynayarak onların yüzünü güldürdü.

"İnsanları mutlu etmeye, gittiğim yerlerde hikayeler yazmaya devam ediyorum"

Koç, AA muhabirine, 30 Ekim 2020'de İzmir depremini yaşayan biri olarak asrın felaketinde çocukların yaralarını sarmak için çıktığı bu yolda 4 yıldır otostop yaparak ülkeyi gezdiğini belirtti.

Gittiği her yerde sadece çocukların değil tüm vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Örümcek Adam kostümü alıp deprem bölgelerine gittim. Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay. Nerede annesini ya da babasını kaybeden çocuklar varsa, onlara moral vermeye çalıştım. Orada yaşadıklarım beni etkiledi, daha sonra Türkiye'deki tüm çocukların yüzünde tebessüm bırakacağım, Türkiye'nin her yerini gezeceğim, şehirleri, ilçeleri, köyleri ziyaret edeceğim dedim ve Türkiye'yi gezen Örümcek Adam oldum. Tarihi yerleri, yöresel lezzetleri tanıtıyorum, esnafı ziyaret ediyorum, çocuklarla buluşuyorum, insanları mutlu etmeye, gittiğim yerlerde hikayeler yazmaya devam ediyorum."

Koç, gezileri sırasında zaman zaman hayırseverlerin kendisine gönderdiği oyuncak ve giysi gibi yardımları da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştırdığını dile getirdi.

Ortaokul öğrencisi Yunus Emre Ayılan ise Elazığ'da Örümcek Adam'ı gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Örümcek Adam'ı hep filmlerde görüyordum. Onunla vakit geçirmek çok iyiydi, çok mutlu oldum." diye konuştu.

Fatih Emir Bozkurt da Örümcek Adam'ın en sevdiği film kahramanı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Türkiye, Deprem, Elazığ, Kültür, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ’da Örümcek Adam Coşkusu - Son Dakika

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