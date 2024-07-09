Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.K'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

09.07.2024 23:45
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.K'nin (39) kullandığı 12 ACC 412 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Yenikaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde araçta bulunan 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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