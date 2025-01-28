Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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ELAZIĞ'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilo 994 gram metamfetamin, 236 gram sentetik kannabinoid, 64 gram esrar, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 95 fişek, 3 pompalı tüfek ve 7 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 TL ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

JANDARMA OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 markası belirsiz av tüfeği, 127 çeşitli çaplarda fişek ve 524 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,