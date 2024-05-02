Elazığ'da yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı

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Elazığ'da meydana gelen şimşek çakması ve yıldırım düşmesi, Keban ilçesinden Elazığ'a seyir halinde olan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Şiddetli yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı.

02.05.2024 11:26
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Yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen şimşek çakması ve yıldırım düşmesi görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı.

Elazığ'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, gece saatlerinde de etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Yağış devam ederken Elazığ'a yıldırım düştü. O anlar Keban ilçesinden Elazığ'a seyir halinde olan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ\'da yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı
Kaynak: İHA

Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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