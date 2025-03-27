Elazığ'da Yıldızbağları Ortaokulu Yerine Yeni Ankara Ortaokulu İnşa Edildi - Son Dakika
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Elazığ'da Yıldızbağları Ortaokulu Yerine Yeni Ankara Ortaokulu İnşa Edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Elazığ'da, ağır hasar gören Yıldızbağları Ortaokulu yerine modern ve donanımlı Ankara Ortaokulu'nu inşa etti. Okul, 25 Kasım 2024'te eğitim hayatına başladı ve depremzede öğrencilere hizmet vermeye başladı.

27.03.2025 17:14  Güncelleme: 19:46
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Elazığ'da ağır hasar alan Yıldızbağları Ortaokulu yerine Ankara Ortaokulu'nu inşa etti.

ABB, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Yıldızbağları Ortaokulu'nun yerine inşa ettiği Ankara Ortaokulu'nu tamamladı. 25 Kasım 2024 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan Ankara Ortaokulu, depremzede öğrencileri modern ve güvenli bir eğitim ortamıyla buluşturdu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından,CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'li belediyelerle temasa geçerek kentte okul inşa edilmesini talep etti. Bu çağrı üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, Elazığ'da üç okul yapma kararı aldı. Bu okullardan biri olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Ankara Ortaokulu, 25 Kasım 2024'te kapılarını depremzede öğrencilere açtı.

Toplam 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Ankara Ortaokulu'nun 3 bin metrekaresi okul binasına, 500 metrekaresi spor salonuna, bin 500 metrekaresi ise peyzaj alanları, hobi bahçeleri ve açık amfi tiyatroya ayrıldı. 16 derslik kapasitesine sahip okulda ayrıca spor salonu, kütüphane, fen ve bilgisayar derslikleri, teknoloji tasarım atölyesi, destek eğitim odası, resim ve müzik derslikleri bulunuyor. Engelli bireyler için özel alanlar içeren okul, 8 araçlık otopark, yemekhane, çok amaçlı salon ve kantin gibi donatılarıyla öğrencilere birçok imkan sunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Yıldızbağları Ortaokulu Yerine Yeni Ankara Ortaokulu İnşa Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Yıldızbağları Ortaokulu Yerine Yeni Ankara Ortaokulu İnşa Edildi - Son Dakika
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